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Спорт

ХК «Сибирь» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Им стал воспитанник магнитогорского «Металлурга»

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До последнего времени хоккеист выступал за хабаровский «Амур»

Фото: hcamur.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт на два года с 30-летним защитником Ярославом Хабаровым — до последнего времени он выступал за хабаровский «Амур». О контракте с новым игроком клуб объявил сегодня, 15 мая. 

Хоккеист воспитывался в магнитогорском «Металлурге», там же он провёл свою карьеру, кроме сезона 2017/18, когда по ходу чемпионата Ярослав Хабаров перешёл в «Амур». Новый игрок «Сибири» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. 

«Интересный факт: за девять сезонов в КХЛ, защитник лишь один раз не играл в плей-офф (2009/2010). <...> В активе хоккеиста 367 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ (9+38, при показателе полезности +28) и 85 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина (3+9, +7)», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь». 

Вчера «Сибирь» сформировала тренерский штаб — в штабе будут работать тренеры из Москвы и Белоруссии.

Виктория Брылёва
Фото hcamur.ru

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КОММЕНТАРИИ (8)

Изя
15 май 2019 в 23:51

...за девять сезонов в КХЛ, защитник лишь один раз не играл в плей-офф...
ну и похоже во второй раз не сыграет)

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учите географию
15 май 2019 в 23:51

Машуня Левинская мастер заголовков))) игрок откровенно средний. Это примерно как Роман Адамов - бронзовый призер Евро-08 :)

Алексей74
16 май 2019 в 07:34

Ну защитник весьма неплохой был несколько лет назад. Но вот прошлый сезон пропустил полностью. А позапрошлый провел в среднем Амуре. Поэтому пока особого усиления я не вижу.Рад буду ошибиться.