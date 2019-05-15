ХК «Сибирь» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

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Им стал воспитанник магнитогорского «Металлурга»
До последнего времени хоккеист выступал за хабаровский «Амур»
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт на два года с 30-летним защитником Ярославом Хабаровым — до последнего времени он выступал за хабаровский «Амур». О контракте с новым игроком клуб объявил сегодня, 15 мая.
Хоккеист воспитывался в магнитогорском «Металлурге», там же он провёл свою карьеру, кроме сезона 2017/18, когда по ходу чемпионата Ярослав Хабаров перешёл в «Амур». Новый игрок «Сибири» является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
«Интересный факт: за девять сезонов в КХЛ, защитник лишь один раз не играл в плей-офф (2009/2010). <...> В активе хоккеиста 367 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ (9+38, при показателе полезности +28) и 85 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина (3+9, +7)», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь».
Вчера «Сибирь» сформировала тренерский штаб — в штабе будут работать тренеры из Москвы и Белоруссии.
Виктория Брылёва
Фото hcamur.ru
...за девять сезонов в КХЛ, защитник лишь один раз не играл в плей-офф...
ну и похоже во второй раз не сыграет)
Машуня Левинская мастер заголовков))) игрок откровенно средний. Это примерно как Роман Адамов - бронзовый призер Евро-08 :)