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Криминал

МВД опубликовало видео задержания пьяного челябинца, который подрался с пилотом

Даже после того, как Максима Пашнина доставили в отделение, он не перестал вести себя агрессивно

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Буйный пассажир оказался пьян, на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»

Фото: мвд.рф

В МВД сообщили, что задержанный перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва буйный пассажир оказался пьян — на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации телеграмм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.

Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Полицейские установили, что на борту авиалайнера один из пассажиров пытается спровоцировать драку и использует ненормативную лексику. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе в перелете данному гражданину», — сообщила Ирина Волк.

Как уточнили в МВД, задержанный житель Челябинской области оказался пьян, а когда его доставили в дежурную часть, он продолжил вести себя агрессивно и оскорблял сотрудников полиции.

«Сотрудниками УТ МВД России по СФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство. — Прим. ред.). В настоящее время собранные материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации <...>», — отметила Ирина Волк.

Максим Пашнин создал профили на сайтах masterdel.ru и profi.ru — он готов взяться за работу кровельщиком и сантехником. На момент публикации страницы на обоих сервисах были заблокированы. 

В начале мая другой новосибирский авиадебошир, Антон Заблотский, отметился в новой драке — во дворе на улице Линейной.

Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео мвд.рф

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

задержаниеавиадебошир

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КОММЕНТАРИИ (52)

Алекс 54
15 май 2019 в 21:27

Кравчик. Надеюсь подаст в суд на авиакомпанию. И полетит в бизнес классе спокойно домой. Таких агрессивных пилотов надо наказывать. И кстати, почему пилот в очках! Разве это возможно? Как он прошёл мед комиссию?

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elka
15 май 2019 в 21:46

Неужели нельзя приехать до места назначения и там «нажраться»..Ведь в воздухе это не на земле, может что угодно случиться(даже если по стойке смирно и тихонечко поднимется на борт судна).Перепады давления, плюс «нервные потрясения» начнутся в полете-полезет гонор, сердцевина личности наружу.Тоже надо и тут ужесточать-алкоголикам должно быть трудно и на земле и в воздухе ,будет повод бросить пить.

Настоящий DD
15 май 2019 в 21:33

Господи, сколько уже их пересажали....Откуда они всё берутся?