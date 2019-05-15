МВД опубликовало видео задержания пьяного челябинца, который подрался с пилотом

В МВД сообщили, что задержанный перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва буйный пассажир оказался пьян — на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации телеграмм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.

Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские установили, что на борту авиалайнера один из пассажиров пытается спровоцировать драку и использует ненормативную лексику. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе в перелете данному гражданину», — сообщила Ирина Волк.