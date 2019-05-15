МВД опубликовало видео задержания пьяного челябинца, который подрался с пилотом

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Даже после того, как Максима Пашнина доставили в отделение, он не перестал вести себя агрессивно
Буйный пассажир оказался пьян, на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»
В МВД сообщили, что задержанный перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва буйный пассажир оказался пьян — на него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
По информации телеграмм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.
Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полицейские установили, что на борту авиалайнера один из пассажиров пытается спровоцировать драку и использует ненормативную лексику. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе в перелете данному гражданину», — сообщила Ирина Волк.
Как уточнили в МВД, задержанный житель Челябинской области оказался пьян, а когда его доставили в дежурную часть, он продолжил вести себя агрессивно и оскорблял сотрудников полиции.
«Сотрудниками УТ МВД России по СФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство. — Прим. ред.). В настоящее время собранные материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации <...>», — отметила Ирина Волк.
Максим Пашнин создал профили на сайтах masterdel.ru и profi.ru — он готов взяться за работу кровельщиком и сантехником. На момент публикации страницы на обоих сервисах были заблокированы.
В начале мая другой новосибирский авиадебошир, Антон Заблотский, отметился в новой драке — во дворе на улице Линейной.
Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео мвд.рф
Кравчик. Надеюсь подаст в суд на авиакомпанию. И полетит в бизнес классе спокойно домой. Таких агрессивных пилотов надо наказывать. И кстати, почему пилот в очках! Разве это возможно? Как он прошёл мед комиссию?
Неужели нельзя приехать до места назначения и там «нажраться»..Ведь в воздухе это не на земле, может что угодно случиться(даже если по стойке смирно и тихонечко поднимется на борт судна).Перепады давления, плюс «нервные потрясения» начнутся в полете-полезет гонор, сердцевина личности наружу.Тоже надо и тут ужесточать-алкоголикам должно быть трудно и на земле и в воздухе ,будет повод бросить пить.