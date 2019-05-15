Без света осталось больше 200 домов в Дзержинском районе

Сегодня вечером, 15 мая, без света осталось 247 домов в Дзержинском районе — свет должны вернуть в дома жителей до 21:00.



Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, попросив уточнить, когда планируется вернуть свет. «Отключили примерно в 18:30», — коротко рассказал он.

Сейчас, по информации муниципального портала города Новосибирска, без света находятся несколько жилых домов на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского, а также более двухсот частных домов между улицами Зеленхозовская и Автономная.

