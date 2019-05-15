Без света осталось больше 200 домов в Дзержинском районе

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Света аварийно отключили сразу в нескольких частях района
Свет должны вернуть в дома жителей до 21:00
Сегодня вечером, 15 мая, без света осталось 247 домов в Дзержинском районе — свет должны вернуть в дома жителей до 21:00.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, попросив уточнить, когда планируется вернуть свет. «Отключили примерно в 18:30», — коротко рассказал он.
Сейчас, по информации муниципального портала города Новосибирска, без света находятся несколько жилых домов на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского, а также более двухсот частных домов между улицами Зеленхозовская и Автономная.
Как уточняется на сайте, электричество отключили из-за аварии, причину которой ещё устанавливают. Закончить работы по восстановлению питания планируется к 21:00.
Аналогичный случай произошёл в конце апреля. Тогда в Октябрьском районе из-за аварии на электросетях без света остались 17 жилых домов. Энергетики обещали отремонтировать линию к 4:00 утра, но не уложились в срок.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru
Далеко рассвет.
Я хочу согреться.
Потушите свет
И включите сердце.
Пусть легко, вот-вот
В облаке обьятья
Наша грусть спадёт,
Как со стула платье.
Вы - пожар в снегу,
Я других не знаю,
До ожога губ.
Вы - исчадье рая.
Перекрестьем рук
Скованы запястья.
Счастье в том, мой друг,
Что незримо счастье.
Белых роз букет
На полу разбросан.
Между "да" и "нет"
Миллион вопросов.
Далеко рассвет,
Я хочу согреться.
Не включайте свет,
А включите сердце!
Не включайте свет!
Не включайте свет!
Умоляю, умоляю, умоляю!
Я от ваших слёз
На волнах волос
Умираю, умираю, умираю...
Николай Зиновьев