16 мая четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.85
eur 72.69
Город

Без света осталось больше 200 домов в Дзержинском районе

Света аварийно отключили сразу в нескольких частях района

Поделиться

3 192
9 Обсудить

Все новости

Все новости

Свет должны вернуть в дома жителей до 21:00

Фото: Александр Ощепков

Сегодня вечером, 15 мая, без света осталось 247 домов в Дзержинском районе — свет должны вернуть в дома жителей до 21:00.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, попросив уточнить, когда планируется вернуть свет. «Отключили примерно в 18:30», — коротко рассказал он.

Сейчас, по информации муниципального портала города Новосибирска, без света находятся несколько жилых домов на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского, а также более двухсот частных домов между улицами Зеленхозовская и Автономная. 

Как уточняется на сайте, электричество отключили из-за аварии, причину которой ещё устанавливают. Закончить работы по восстановлению питания планируется к 21:00.

Как уточняется на сайте, электричество отключили из-за аварии, причину которой ещё устанавливают

Фото: map.novo-sibirsk.ru

Аналогичный случай произошёл в конце апреля. Тогда в Октябрьском районе из-за аварии на электросетях без света остались 17 жилых домов. Энергетики обещали отремонтировать линию к 4:00 утра, но не уложились в срок.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

отключение

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (9)

Из погреба
15 май 2019 в 22:01

Единая росия погружает город в тёмное средневековье.

Фото пользователя
САДОВНИК
15 май 2019 в 21:20

Далеко рассвет.
Я хочу согреться.
Потушите свет
И включите сердце.

Пусть легко, вот-вот
В облаке обьятья
Наша грусть спадёт,
Как со стула платье.

Вы - пожар в снегу,
Я других не знаю,
До ожога губ.
Вы - исчадье рая.

Перекрестьем рук
Скованы запястья.
Счастье в том, мой друг,
Что незримо счастье.

Белых роз букет
На полу разбросан.
Между "да" и "нет"
Миллион вопросов.
Далеко рассвет,
Я хочу согреться.
Не включайте свет,
А включите сердце!

Не включайте свет!
Не включайте свет!
Умоляю, умоляю, умоляю!
Я от ваших слёз
На волнах волос
Умираю, умираю, умираю...

Николай Зиновьев

Фото пользователя
Edward мэр kallen sibir
16 май 2019 в 00:07

Вам не кажется это становиться тенденцией и все молчат