Два путешественника прилетели из Европы в Новосибирск на автожирах

Они хотят поставить мировой рекорд — облететь на автожирах вокруг света

Завтра днём они отправятся на восток России до Магадана





Британец Джеймс Кетчелл и ирландец Норман Сурплус прилетели на автожирах (небольшой летательный аппарат, похожий на вертолёт. — Прим. ред.) в Новосибирск — завтра днём они отправятся на восток России до Магадана.





О прилёте двух иностранцев корреспонденту НГС сообщил новосибирский пилот-парапланерист Александр Орлов, который встретил путешественников в аэропорту Северный.





«Завтра днём они отправятся дальше, на восток России.





Для безопасности они соединились и летят вместе, но каждый на своём аппарате. Аппараты двухместные. Второе сидение занято у них дополнительным снаряжением, топливом, вещами.





Вылетели они из Британии, пересекли Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, все три страны. Границу с Россией они пересекли где-то под Псковом, а вчера были в Екатеринбурге», — сообщил маршрут путешественников Орлов.





Путешественники уже пролетели Францию, Германию, Польшу и половину России





По его словам, если всё пойдёт по плану и Джеймс Кетчелл и Норман Сурплус завершат маршрут, то это станет первым кругосветным путешествием на автожирах.





Если всё пойдёт по плану и Джеймс Кетчелл и Норман Сурплус завершат маршрут, то это станет первым кругосветным путешествием на автожирах





Ранее Норман Сурплус уже пытался поставить мировой рекорд, но не смог из-за российской бюрократии — ему три года отказывали выдать разрешение на пролёт по Дальнему Востоку.





Один из пилотов несколько лет назад ломал обе ноги, а другому длительное время не давали разрешение на путешествие через Россию





Второй путешественник в 2007 году попал в серьёзную аварию на мотоцикле, после которой врачи сообщили ему, что он вряд ли сможет ходить.





«А Джеймс отвечал, что ему очень нужно взойти на Эверест. Два года ему понадобилось, чтобы научиться ходить.





После чего Джеймс забрался на Эверест, пересёк Атлантический океан на вёсельной лодке, уже совершил одно кругосветное путешествие — объехал планету на велосипеде.





И вот теперь надеется первым в мире облететь её вокруг на довольно хлипком летательном аппарате», — написал Александр Орлов.





Путешественники прилетели на автожирах — небольших летательных аппаратах, похожих на вертолёты





Орлов также отметил, что оба пилота во время кругосветного путешествия занимаются и благотворительностью — они собирают средства для детских фондов.





Оба пилота во время кругосветного путешествия занимаются и благотворительностью — они собирают средства для детских фондов





Новосибирцы часто решают отправиться в кругосветные путешествия. Так, например, семья Клочковых из Новосибирска уже несколько лет путешествует на небольшой яхте. В начале марта они добрались до берегов Антарктиды.





А новосибирский фотограф Слава Степанов совершил поездку по всему миру, чтобы снять впечатляющие фотографии для своей коллекции, — в середине апреля он опубликовал фотографии со 100-этажного небоскрёба в центре Нью-Йорка.