МЧС предупредило новосибирцев о мошенниках под видом пожарных

Цену на пожарные извещатели мошенники завышают в 10 раз

Они ходят по квартирам и частным домам, предлагая купить за большие деньги недорогой пожарный извещатель
Они ходят по квартирам и частным домам, предлагая купить за большие деньги недорогой пожарный извещатель


Главное управление МЧС России по Новосибирской области сообщило о мошенниках, представляющихся пожарными, — они ходят по квартирам и частным домам, предлагая купить за большие деньги недорогой пожарный извещатель.


Информация о мошенниках появилась сегодня на официальной страничке МЧС России по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».


«Неизвестные приходили как в гражданской одежде, так и форме неустановленного образца, интересовались у жильцов состоянием печного отопления, электропроводки и количеством розеток, давали советы по защите от пожара. А затем лжепомощники убеждали жильцов, в основном пенсионеров, в необходимости покупки автономного пожарного извещателя, цену на который завысили в 10 раз по сравнению со среднерыночной стоимостью», — уточняют спасатели.


По их словам, чтобы уговорить жильцов купить извещатели, аферисты предлагали бесплатную установку или предъявляли реальный документ об участии в добровольных объединениях пожарной охраны.


В МЧС напоминают, что новосибирцам необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на предложения мошенников. А в случае подозрительных действий сообщать в правоохранительные органы или по телефону доверия МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 23–99–999.


Мошенники часто придумывают необычные схемы, чтобы обманывать жителей Новосибирска. Так, например, в середине марта жителям стали поступать телефонные звонки с номеров из Йемена. Пострадавшие рассказывают, что если поднять трубку или перезвонить, со счёта мобильного телефона пропадают деньги

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