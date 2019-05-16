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Все за сморчками: НГС составил карту грибных мест под Новосибирском

В Новосибирской области начался сезон сморчков и вешенок

Из-за сухой погоды грибов в новосибирских лесах пока ещё немного 
Из-за сухой погоды грибов в новосибирских лесах пока ещё немного 


В Новосибирске начался грибной сезон — жители города и области делятся на форумах, где сейчас можно найти первые весенние грибы сморчки. Однако учёные считают, что сейчас в Новосибирской области стоит не самая благоприятная погода для роста грибов, — в регионе мало осадков, и грибам не хватает влаги.


«Встречаются ранние весенние виды грибов. Погода, в принципе, не самая благоприятная — в лесу очень сухо. Из съедобных грибов сейчас растёт только сморчковая шапочка — обычно она появляется в середине мая. Из дереворазрушающих грибов весной растёт вешенка зачехлённая на осинах — это малоизвестный съедобный гриб», — рассказал НГС миколог Вячеслав Власенко.


По наблюдениям грибников, сейчас сморчки можно найти в Мошковском районе, недалеко от посёлка Ордынский, сёл Плотниково, Гусиный брод и Жеребцово. В черте города сморчки есть в лесах Советского и Заельцовского районов. 


«Съездил за Гусиный Брод, много сухих грибов, думаю, если дождей не будет, сезон сморчков скоро закончится. Но в лесу хорошо, не жарко, не холодно, комаров нет, ходишь слушаешь, как птички поют. деревья поскрипывают, иногда пролетают пчелы, так все умиротворенно в лесу», — делятся впечатлениями грибники.



«Вчера в Советском районе. Сморчки мелкие, у некоторых шляпки сухие уже. Папоротник полез», — написала 10 мая участница форума НГС Анушка.


В Советском районе уже вырос молодой папоротник (слева и справа от грибов)
В Советском районе уже вырос молодой папоротник (слева и справа от грибов)


В этом году весна пришла в Новосибирск без задержек: на прошлой неделе в городе расцвела черёмуха — первые цветы заметили жители Ленинского района.

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