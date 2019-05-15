За что такие деньги: средняя цена машины перевалила за 1,5 миллиона рублей

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За год средняя стоимость нового автомобиля выросла на 12%
Иномарка теперь стоит в среднем 1,77 миллиона
Средняя стоимость нового автомобиля на отечественном рынке в I квартале 2019 года достигла 1,52 миллиона рублей, показав рост на 12% к прошлому году. Средняя цена иномарки составила 1,77 миллиона рублей (+13%), отечественные авто гораздо дешевле —
«Это по России усредненный показатель. Считается с учетом проданных моделей, каждой цены. Получается общий показатель [выручки], который на делится на количество всех проданных машин», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
В Новосибирске за 1,5 миллиона рублей можно купить, к примеру, кроссовер Nissan Qashqai с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом в базовой комплектации. Легковая Škoda Octavia за эти же деньги будет с 1,8-литровым 180-сильным двигателем и более богатым оснащением.
А вот на «священную» для Новосибирска Toyota Camry полутора миллионов уже не хватит — базовая версия седана с 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом стоит
Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео).
Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.
Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой
Реально давно не смотрел телевизор. Ну имею ввиду каналы телевизионные. Только фильмы с пирса. Сейчас пока ужинал, случайно первый канал шёл с новостями или как там называется, программа время? Там про мост говорили крымский, юбилей вроде. И вообще слышал, что оказывается корь у нас эпидемия из за загнивающей Европы идёт 😂 пять минут ровно я это вытерпел. Это жесть. Солнцеликий на КАМАЗе через крымский мост- это наше все. Терпилы, терпите дальше
Да цены то нормальные кто живет в конвертируемой валюте. А это царь и друзья. Остальным дорого.