За что такие деньги: средняя цена машины перевалила за 1,5 миллиона рублей

«Это по России усредненный показатель. Считается с учетом проданных моделей, каждой цены. Получается общий показатель [выручки], который на делится на количество всех проданных машин», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Средняя стоимость нового автомобиля на отечественном рынке в I квартале 2019 года достигла 1,52 миллиона рублей, показав рост на 12% к прошлому году. Средняя цена иномарки составила 1,77 миллиона рублей (+13%), отечественные авто гораздо дешевле — 662 000 рублей.

В Новосибирске за 1,5 миллиона рублей можно купить, к примеру, кроссовер Nissan Qashqai с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом в базовой комплектации. Легковая Škoda Octavia за эти же деньги будет с 1,8-литровым 180-сильным двигателем и более богатым оснащением.

А вот на «священную» для Новосибирска Toyota Camry полутора миллионов уже не хватит — базовая версия седана с 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом стоит 1 573 000 рублей. За эти же деньги можно купить три Lada Granta с 1,6-литровым 87-сильным мотором и механической коробкой передач.

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