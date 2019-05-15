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Авто

За что такие деньги: средняя цена машины перевалила за 1,5 миллиона рублей

За год средняя стоимость нового автомобиля выросла на 12%

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Иномарка теперь стоит в среднем 1,77 миллиона

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Средняя стоимость нового автомобиля на отечественном рынке в I квартале 2019 года достигла 1,52 миллиона рублей, показав рост на 12% к прошлому году. Средняя цена иномарки составила 1,77 миллиона рублей (+13%), отечественные авто гораздо дешевле — 662 000 рублей. 

«Это по России усредненный показатель. Считается с учетом проданных моделей, каждой цены. Получается общий показатель [выручки], который на делится на количество всех проданных машин», — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В Новосибирске за 1,5 миллиона рублей можно купить, к примеру, кроссовер Nissan Qashqai с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом в базовой комплектации. Легковая Škoda Octavia за эти же деньги будет с 1,8-литровым 180-сильным двигателем и более богатым оснащением. 

А вот на «священную» для Новосибирска Toyota Camry полутора миллионов уже не хватит — базовая версия седана с 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом стоит 1 573 000 рублей. За эти же деньги можно купить три Lada Granta с 1,6-литровым 87-сильным мотором и механической коробкой передач. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео)

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (28)

Алекс 54
15 май 2019 в 21:24

Реально давно не смотрел телевизор. Ну имею ввиду каналы телевизионные. Только фильмы с пирса. Сейчас пока ужинал, случайно первый канал шёл с новостями или как там называется, программа время? Там про мост говорили крымский, юбилей вроде. И вообще слышал, что оказывается корь у нас эпидемия из за загнивающей Европы идёт 😂 пять минут ровно я это вытерпел. Это жесть. Солнцеликий на КАМАЗе через крымский мост- это наше все. Терпилы, терпите дальше

Алекс 54
15 май 2019 в 21:21

Да цены то нормальные кто живет в конвертируемой валюте. А это царь и друзья. Остальным дорого.

Илларион
15 май 2019 в 20:02

В 90х тоже машину на однокомнатную квартиру меняли, ключ в ключ.