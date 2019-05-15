Сибирячка пошла на квест в тёмной комнате и сломала ногу

Елена Чуркина уверяет, что руководство квеста обвинило её в несоблюдении техники безопасности

Женщина упала с лестницы во время игры в прятки в полной темноте





Жительница Новосибирска Елена Чуркина во время участия в квесте «Игра в прятки: охота в темноте» упала с лестницы и сломала ногу.







Как сообщила корреспонденту НГС сама Чуркина, инцидент произошёл 10 мая в ГУМе на площади Карла Маркса.





В распоряжении редакции НГС есть справка, выданная Елене Чуркиной, в которой подтверждается, что у девушки — «закрытый перелом левой лодыжки».





До этого, говорит сибирячка, она принимала участие в квестах на поиск предметов, но играть в прятки она пришла впервые.







«Друзья позвали, я решила согласиться. [Там] полная темнота. Там разные локации, много дверей, перегородок, потайных углов и надо половине команде прятаться, а вторая половина на ощупь ищет. Я искала.





Пошла на движение, а это был, оказывается, администратор. Я пошла вперёд и упала с лестницы, естественно, не видя, что передо мной была лестница»,





— рассказывает Чуркина.





Сразу после падения Елена Чуркина сильной боли не почувствовала, но несколько минут просидела на полу, приходя в себя.





«Честно говоря, я сказала, что всё нормально. На тот момент сильной боли не было, только потом почувствовала, что опухла нога <...>.





Мы написали претензию квесту, был потом письменный отказ, что, мол, я не соблюдала технику безопасности. <...> Но я не понимаю, о какой технике безопасности идёт речь, если человек идёт в полной темноте и падает с лестницы»,





— недоумевает Чуркина.





Сейчас жительница Новосибирска собирается обращаться в суд.





Руководство компании, которая управляет квестом, отказалось комментировать корреспонденту НГС инцидент, сославшись на нехватку времени.





Это не первый случай, когда новосибирцы получают травмы в развлекательных центрах. Похожий случай с переломом произошёл в сентябре 2016 года. Тогда 9-летний школьник сломал позвоночник в день своего рождения во время занятий в батутном центре — перед занятием мальчик прошёл инструктаж. В сентябре 2018 года прокуратура утвердила обвинительный приговор по данному делу — директор батутного центра пойдёт за это под суд.