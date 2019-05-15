Сибирячка пошла на квест в тёмной комнате и сломала ногу

Елена Чуркина уверяет, что руководство квеста обвинило её в несоблюдении техники безопасности

Женщина упала с лестницы во время игры в прятки в полной темноте
Женщина упала с лестницы во время игры в прятки в полной темноте


Жительница Новосибирска Елена Чуркина во время участия в квесте «Игра в прятки: охота в темноте» упала с лестницы и сломала ногу.


Как сообщила корреспонденту НГС сама Чуркина, инцидент произошёл 10 мая в ГУМе на площади Карла Маркса. 


В распоряжении редакции НГС есть справка, выданная Елене Чуркиной, в которой подтверждается, что у девушки — «закрытый перелом левой лодыжки».


До этого, говорит сибирячка, она принимала участие в квестах на поиск предметов, но играть в прятки она пришла впервые.


«Друзья позвали, я решила согласиться. [Там] полная темнота. Там разные локации, много дверей, перегородок, потайных углов и надо половине команде прятаться, а вторая половина на ощупь ищет. Я искала. 


Пошла на движение, а это был, оказывается, администратор. Я пошла вперёд и упала с лестницы, естественно, не видя, что передо мной была лестница», 


— рассказывает Чуркина.


Сразу после падения Елена Чуркина сильной боли не почувствовала, но несколько минут просидела на полу, приходя в себя. 


«Честно говоря, я сказала, что всё нормально. На тот момент сильной боли не было, только потом почувствовала, что опухла нога <...>. 


Мы написали претензию квесту, был потом письменный отказ, что, мол, я не соблюдала технику безопасности. <...> Но я не понимаю, о какой технике безопасности идёт речь, если человек идёт в полной темноте и падает с лестницы», 


— недоумевает Чуркина.


Сейчас жительница Новосибирска собирается обращаться в суд. 


Руководство компании, которая управляет квестом, отказалось комментировать корреспонденту НГС инцидент, сославшись на нехватку времени.


Это не первый случай, когда новосибирцы получают травмы в развлекательных центрах. Похожий случай с переломом произошёл в сентябре 2016 года. Тогда 9-летний школьник сломал позвоночник в день своего рождения во время занятий в батутном центре — перед занятием мальчик прошёл инструктаж. В сентябре 2018 года прокуратура утвердила обвинительный приговор по данному делу — директор батутного центра пойдёт за это под суд.

Прочтений: 8010

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено