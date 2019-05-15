Прокуратура потребовала убрать бассейны, ради которых в «Сосновом бору» рубили деревья

Теперь в ситуации со складными бассейнами в лесу будет разбираться суд

На территории парка планировали поставить два складных бассейна за 25 миллионов





Прокуратура нашла нарушения в строительстве аквапарка в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска — ведомство потребовало от мэрии остановить обустройство бассейнов в лесу.





Бассейны в «Сосновом бору» должны были заработать уже в июне этого года — для этого компания «Контек-Сиб» инвестировала 25 миллионов в проект. Строительство объекта началось почти два месяца назад — 27 марта в парке спилили три дерева, что вызвало возмущение у жителей соседних домов.





Как рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирска Георгий Русаков, после публикации на НГС прокуратура провела проверку о законности строительных работ.





«В ходе проверки было установлено, что этот земельный участок [в парке культуры и отдыха "Сосновый бор"] входит в состав лесов. По сути, является лесным участком. <...> На него должны распространяться все требования и ограничения, которые установлены Лесным кодексом Российской Федерации. <...>





Бассейны не относятся к лесной инфраструктуре — они не могут располагаться на территории городского леса. <...>





Таким образом, сделка является незаконной», — сообщил Георгий Русаков.







По словам Георгия Русакова, для расчистки территории под бассейны в «Сосновом бору» были вырублены аварийные деревья. Но не были выполнены все условия, чтобы вырубка считалась законной.





«Поскольку участок является лесным, парку необходимо было разработать проект освоения лесов, на который должно было быть получено заключение муниципальной экспертизы, — чего тоже не было сделано. Подавалось разрешение на снос деревьев — было снесено 8. И парком было подано разрешение ещё на снос 26 деревьев. Чтобы не допустить незаконную рубку, было передано предостережение директору парка "Сосновый бор" и начальнику главного управления благоустройства, озеленения мэрии Новосибирска», — рассказал Георгий Русаков.





Он добавил, что сейчас находится на рассмотрении представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Также прокуратура подала заявление в суд о признании действий мэрии незаконными — ведомство требует соблюдения требований Лесного кодекса РФ и прекращения работ по установке бассейнов.







Два года назад прокуратура Новосибирской области через суд добилась возвращения из частного владения участка в Кудряшовском бору — он является частью особо охраняемой территории регионального значения.

