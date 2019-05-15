Дебошир подрался с пилотом перед вылетом рейса из Новосибирска в Москву

Полиция задержала буйного пассажира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. Инцидент случился во вторник, 14 мая, в аэропорту Толмачёво.



По информации телеграм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.



Источник, знакомый с инцидентом, сообщил корреспонденту НГС, что после происшествия оперативные службы прибыли на место и сняли дебошира с рейса. После этого самолёт вылетел из Новосибирска в Москву.