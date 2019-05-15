Дебошир подрался с пилотом перед вылетом рейса из Новосибирска в Москву

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Он пытался зайти в самолёт с сигаретой
Из-за драки самолёт вылетел из Новосибирска с задержкой в 22 минуты
Полиция задержала буйного пассажира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. Инцидент случился во вторник, 14 мая, в аэропорту Толмачёво.
По информации телеграм-канала Baza, дебоширом оказался Максим Пашнин, который поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.
Источник, знакомый с инцидентом, сообщил корреспонденту НГС, что после происшествия оперативные службы прибыли на место и сняли дебошира с рейса. После этого самолёт вылетел из Новосибирска в Москву.
Задержание дебошира Пашнина корреспонденту НГС подтвердила старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.
«Да. Действительно, нам известно, что этот гражданин был снят с рейса. Задержка произошла на 22 минуты. Проверкой в этой части занимается МВД России в аэропорту Толмачёво. <...> У меня сведения, что он вступил в драку с кабинным экипажем, с бортпроводниками. Но они оперативно смогли погасить агрессию, позвонили в полицию, полиция его доставила в отдел», — рассказала Евгения Жбирь.
Максим Пашнин создал профили на сайтах masterdel.ru и profi.ru — он готов взяться за работу кровельщиком и сантехником. На момент публикации страницы на обоих сервисах были заблокированы.
НГС отправил запрос в компанию «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать инцидент. МВД пока не прокомментировало случай.
В начале мая другой новосибирский авиадебошир Антон Заблотский отметился в новой драке — во дворе на улице Линейной.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
За такие выходки надо без разговоров давать 15 суток и штраф тысяч 100! Обнаглела алкашня уже вконец!
В цивилизованных странах.. в кафэ курят в ресторанах.. это у нас, только Закон такой нельзя курить.. курящий человек , ...обделён вниманием и не защищён законом !