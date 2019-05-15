До 15 лет лишения свободы: закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП приняли в первом чтении





Пьяные ДТП оставили в категории преступлений по неосторожности, но при нескольких погибших перевели в категорию тяжких преступлений

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который радикально увеличивает сроки заключения водителей, совершивших тяжелые ДТП в пьяном виде. Судя по единодушию депутатов, окончательно документ может быть принят еще до начала лета. Мы разобрались, насколько сильно затянут гайки.







Проект закона внесен в Госдуму всеми фракциями, а потому его согласование проходит относительно легко. Он вносит изменения в чётные пункты статьи 264 УК РФ, которые предусматривают ответственность за серьезные ДТП в пьяном виде. Кроме того, с недавних пор эти же пункты наказывают водителей, скрывшихся с места тяжелых аварий.







Статья 264 УК РФ предполагает три градации последствий ДТП: тяжкий вред здоровью, гибель одного человека и гибель нескольких человек.







Сейчас за «пьяную» аварию с тяжелыми пострадавшими виновнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет. По новому законопроекту — от 3 до 7 лет. Обращаем внимание, что теперь оговорена нижняя граница срока. Кроме того, с 3 до 5 лет увеличивается срок принудительных работ, если судья выберет такую форму наказания. Тяжкий вред здоровью подразумевает разные последствия, среди которых потеря зрения, речи или слуха, прерывание беременности, психическое расстройство, обезображивание лица, полная или стойкая утрата работоспособности не менее, чем на одну треть. Также под тяжкий вред попадают состояния, опасные для жизни человека.







В случае гибели человека пьяному виновнику ДТП предлагается увеличить срок с 2–7 лет до 5–12 лет, а если погибших несколько, — с 4–9 лет до 8–15 лет.







Кстати, изменения Уголовного кодекса даже более глобальны, чем кажется на первый взгляд, например, до сих пор тяжкими и особо тяжкими преступлениями считали умышленные деяния, к которым дорожно-транспортные происшествия не относились. Логика была такой: человек не садится за руль, чтобы предметно кого-то убить, и даже в пьяном виде совершает аварию по неосторожности. Новый законопроект оставляет тяжелые ДТП в ранге преступлений по неосторожности, но вносит изменения в статью 15 УК РФ — авария с несколькими трупами теперь будет считаться тяжким преступлением. Что это означает?







— Классификация преступлений по степени тяжести влияет на многие аспекты, например, для тяжких преступлений есть ограничения на условно-досрочное освобождение и изменение наказания, — поясняет автоюрист Лев Воропаев. — Кроме того, если виновные в тяжких преступлениях получают реальный срок, они отбывают его в так называемых исправительных колониях общего режима, тогда как для лёгких и средних преступлений, к которым пока относятся все ДТП, суды нередко отправляют водителей в колонии-поселения.







Другими словами, законотворцы не стали переводить аварии с пьяными водителями в разряд умышленных преступлений, как предполагалось ранее. Вместо этого они допустили, что тяжкими могут быть и преступления по неосторожности, что позволит наказывать виновников аварий с жертвами жёстче. Впрочем, Лев Воропаев сомневается, что законопроект радикально изменит судебную практику.







— Честно говоря, наказание по максимальной планке даже для пьяных виновников тяжелых ДТП используется нечасто. Это нужно, чтобы водитель был совсем уж беспредельщиком с массой обстоятельств. Конечно, на судебную практику повлияет то, что увеличиваются и минимальные сроки заключения, однако не думаю, что мы увидим множество случаев, когда виновников ДТП приговаривают к 15 годам лишения свободы.

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Под категорию «пьяных аварий» попадают инциденты, виновник которых был одурманен наркотическими или психотропными препаратами, включая медицинские. Поэтому внимательно изучайте инструкцию к медпрепаратам и состав: назначение препарата врачом не даёт иммунитета на случай ДТП.







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