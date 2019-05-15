Бывший главврач детской больницы получил срок за миллионную премию самому себе

Следствие считает, что Владимир Протопопов выплатил премии персоналу, а потом забрал их

Бывший главврач детской больницы получил 3,5 года условно

Сегодня, 15 мая, в Новосибирске завершился суд над бывшим главврачом детской городской клинической больницы № 4 Владимиром Протопоповым: экс-руководителя обвиняли в том, что он выписал подчинённым премии, а потом забрал их себе.







Подсудимый получил условный срок, сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Виталий Перов.







Он напомнил, что 56-летнего экс-руководителя больницы обвиняли в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).







«По версии следствия, с 29 января по 4 мая 2018 года обвиняемый, желая погасить за счёт средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы за январь и апрель 2018 года на общую сумму 1,2 миллиона рублей», — передавали ранее в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве поясняли, что после по требованию главного врача персонал больницы передал ему все премиальные деньги.







Как уточнил Виталий Перов, на растрату главврач решился, поскольку ему нужно было возместить моральный ущерб в рамках возбуждённого в отношении него уголовного дела о неисправном аппарате УВЧ, из-за которого 15 ноября 2017 года ребёнок получил травму.







По словам помощника прокурора, свою вину в растрате бывший главврач признал. Ленинский районный суд рассмотрел его дело в особом порядке и сегодня приговорил Владимира Протопопова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также экс-руководитель обязан вернуть больнице 1,2 миллиона рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Уголовное дело об ожогах, полученных ребёнком во время УВЧ-терапии, суд прекратил ещё в августе 2018 года. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Ленинского районного суда, на тот момент Протопопов выплатил семье пострадавшего мальчика 600 тысяч рублей, и претензий к больнице и её работникам потерпевшая сторона не имела.