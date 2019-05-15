В Новосибирске открылось представительство агентства недвижимости из Калифорнии

Его риелторы уверяют, что могут помочь с покупкой недвижимости во всём мире

Агентство недвижимости предлагает квартиры почти во всех странах мира
Агентство недвижимости предлагает квартиры почти во всех странах мира


В Новосибирске открылось представительство агентства недвижимости Century 21, основанного в 1971 году в Калифорнии. Новосибирский бизнес работает по договору франшизы. 


«У нас было агентство "Алгоритм" — небольшая фирма. Ушли в сеть, потому что они более грамотные в плане знаний и на рынке, предлагают другие условия работы. По России они работают на этапе франшизы, но всё курируется через Москву», — сообщил корреспонденту НГС директор новосибирского филиала Century 21 Алексей Шефер. 


Как рассказал Шефер, новосибирский филиал занимается не только недвижимостью на внутреннем рынке, но и может помочь с выбором недвижимости за рубежом. 


«У нас офисы по всему миру — вся Северная Америка, Южная Америка, Африка. Всё, кроме Австралии. У нас есть общий сайт century21global, где идут все предложения. Можно обратиться к нам и из офиса получить актуальную информацию по всем объектам», — говорит директор новосибирского филиала.


Сейчас, по его словам, риелторы агентства заключают сделки с клиентами из Новосибирска, которые приобретают недвижимость в Турции и Германии. 


Century 21 была основана в 1971 году двумя агентами по недвижимости. Штаб-квартира компании находится в штате Нью-Джерси. Сейчас офисы компании находятся в 80 странах мира, а также в 28 городах России, включая Новосибирск.


В середине марта в Новосибирске открылось «Православное агентство недвижимости»: его владелица Татьяна Лагутина полгода жила при монастыре в Крыму и не стесняется икон в офисе.

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