В Новосибирске сняли фильм о войне, в котором убивают шоумена Севу Мокина

На премьеру можно будет бесплатно сходить в кинозал «Синема»

Новая новосибирская кинокомпания «Созвездие-НСК» сняла свой первый фильм
Новая новосибирская кинокомпания «Созвездие-НСК» сняла свой первый фильм


В Новосибирске сняли художественный фильм «Военная история» — одну из ролей в ленте о подвиге детей во время Великой Отечественной войны сыграл известный шоумен и бывший телеведущий Сева Мокин. 


«Мы новая кинокомпания, и это наш первый фильм. <…> Сюжет такой: на концерт [в честь Дня Победы] в школу приходит дедушка — участник Великой Отечественной войны — и начинает рассказывать детям историю. <…> Как в военное время дети помогли умирающему командиру и спасли секретную карту, доставив её нашим военным», — рассказала о сюжете фильма администратор кинокомпании «Созвездие-НСК» Олеся Абрамова.


Премьера фильма пройдёт 19 мая в кинозале «Синема»
Премьера фильма пройдёт 19 мая в кинозале «Синема»


В короткометражном игровом фильме снялись непрофессиональные актёры и популярный шоумен, в прошлом телеведущий Сева Мокин. Как уточнила Абрамова, Мокин сыграл одного из красноармейцев, который по ходу фильма погибает, но ценой своей жизни спасает детей. 


Большую помощь в проведении съёмок авторам фильма оказал военно-исторический клуб «Поколение».



Бесплатный премьерный показ художественного короткометражного фильма состоится 19 мая в 15:30 в кинозале «Синема».


В начале апреля НГС рассказал о короткометражном фильме про отношения будущего, который новосибирский режиссёр Маргарита Волкова сняла одним кадром

Прочтений: 5157

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено