В Новосибирске сняли фильм о войне, в котором убивают шоумена Севу Мокина

На премьеру можно будет бесплатно сходить в кинозал «Синема»

Новая новосибирская кинокомпания «Созвездие-НСК» сняла свой первый фильм





В Новосибирске сняли художественный фильм «Военная история» — одну из ролей в ленте о подвиге детей во время Великой Отечественной войны сыграл известный шоумен и бывший телеведущий Сева Мокин.







«Мы новая кинокомпания, и это наш первый фильм. <…> Сюжет такой: на концерт [в честь Дня Победы] в школу приходит дедушка — участник Великой Отечественной войны — и начинает рассказывать детям историю. <…> Как в военное время дети помогли умирающему командиру и спасли секретную карту, доставив её нашим военным», — рассказала о сюжете фильма администратор кинокомпании «Созвездие-НСК» Олеся Абрамова.





Премьера фильма пройдёт 19 мая в кинозале «Синема»





В короткометражном игровом фильме снялись непрофессиональные актёры и популярный шоумен, в прошлом телеведущий Сева Мокин. Как уточнила Абрамова, Мокин сыграл одного из красноармейцев, который по ходу фильма погибает, но ценой своей жизни спасает детей.





Большую помощь в проведении съёмок авторам фильма оказал военно-исторический клуб «Поколение».











Бесплатный премьерный показ художественного короткометражного фильма состоится 19 мая в 15:30 в кинозале «Синема».





В начале апреля НГС рассказал о короткометражном фильме про отношения будущего, который новосибирский режиссёр Маргарита Волкова сняла одним кадром.