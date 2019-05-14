Путешественник из Новосибирска побывал в африканских трущобах и нашёл там подобие Нью-Йорка

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов путешествует по Африке: он добрался до самого большого по численности жителей города Южно-Африканской Республики Йоханнесбурга.



«Этот город ещё называют Йобург. Перефразируя известное кино, могу сказать, что Йоханнесбург— город контрастов. Первым делом мы отправились в самые бедные районы города — Александру и Хиллброу. Войну между белыми и чёрными, которую описывал в своих впечатлениях Артемий Лебедев, мы здесь не нашли. Контраст между богатым Сэндтоном и Александрой, конечно, приличный. Резко заканчиваются хорошие дома, начинаются одноэтажки. На улицах полно мусора. Впрочем и всё. Настрой у людей более чем позитивный. В основном в открытые окна мы слышали: "Йо, бро, что, как? Откуда вы? Сфоткай меня, чел!". Ни намёка на агрессию, никто в авто ничего не кидал и не пытался отобрать у нас технику», — поделился с корреспондентом НГС Алексей Камерзанов.

