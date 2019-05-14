Путешественник из Новосибирска побывал в африканских трущобах и нашёл там подобие Нью-Йорка

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Алексей Камерзанов доехал до самого населённого города ЮАР
В Йоханнесбурге живёт более 8 миллионов жителей
Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов путешествует по Африке: он добрался до самого большого по численности жителей города Южно-Африканской Республики Йоханнесбурга.
«Этот город ещё называют Йобург. Перефразируя известное кино, могу сказать, что Йоханнесбург— город контрастов. Первым делом мы отправились в самые бедные районы города — Александру и Хиллброу. Войну между белыми и чёрными, которую описывал в своих впечатлениях Артемий Лебедев, мы здесь не нашли. Контраст между богатым Сэндтоном и Александрой, конечно, приличный. Резко заканчиваются хорошие дома, начинаются одноэтажки. На улицах полно мусора. Впрочем и всё. Настрой у людей более чем позитивный. В основном в открытые окна мы слышали: "Йо, бро, что, как? Откуда вы? Сфоткай меня, чел!". Ни намёка на агрессию, никто в авто ничего не кидал и не пытался отобрать у нас технику», — поделился с корреспондентом НГС Алексей Камерзанов.
Он рассказал, что Хиллброу оказался замусоренным кварталом с высотками.
«Всё то же самое. В общем, трущобы на троечку. После виденного нами в северной части Африки, в Индии — это просто комфортные условия. Любой из этих районов сошёл бы за хороший чистый городок где-нибудь в Эфиопии. Центр точно заслуживает звания "Африканский Нью-Йорк". Стильные высотные здания, парки, мосты. Друзья подсказали нам одно место — Monte casino. Место отдыха состоятельных горожан. Целый мини-город, построенный итальянцами с морем ресторанов, казино и прочих прелестей жизни. Йоханнесбург оказался значительно милее и приятнее, чем мы о нем слышали и читали», — добавил Камерзанов.
Ранее новосибирский путешественник Алексей Камерзанов добрался до крупнейшего водопада Африки, чтобы полежать на его краю.
Мария Тищенко
Фото Алексея Камерзанова