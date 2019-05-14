Один из выездов на проспект Дзержинского перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Из-за коммунальных работ закрылось движение на участке улицы Комбинатской, а на Комсомольском проспекте дорогу сужают на 4 метра

Рабочие на 10 дней перекрыли дорогу на улице Комбинатской в Дзержинском районе Новосибирска, чтобы отремонтировать теплотрассу.







«С 14 мая закрыто движение транспорта на участке улицы Комбинатской в районе дома по адресу проспект Дзержинского, 24», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что проезд пришлось закрыть из-за аварийного ремонта теплотрассы, которым занимаются работники «Тепловых сетей». Закончить работу они планируют к 24 мая.





Водителям придётся объезжать закрытый участок по соседним улицам





Также в течение двух суток водителям придётся испытывать неудобства при проезде по чётной стороне Комсомольского проспекта в Железнодорожном районе. Как рассказали в мэрии, проезжую часть возле дома № 8 сужают на четыре метра из-за того, что работникам «Горводоканала» нужно отремонтировать водопровод.





«Окончание работ запланировано на 16 мая», — уточнили в мэрии.





На Комсомольском проспекте начинается аварийный ремонт водопровода



