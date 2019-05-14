Один из выездов на проспект Дзержинского перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Водителям придётся искать объезд в течение 10 дней

Из-за коммунальных работ закрылось движение на участке улицы Комбинатской, а на Комсомольском проспекте дорогу сужают на 4 метра
Из-за коммунальных работ закрылось движение на участке улицы Комбинатской, а на Комсомольском проспекте дорогу сужают на 4 метра

Рабочие на 10 дней перекрыли дорогу на улице Комбинатской в Дзержинском районе Новосибирска, чтобы отремонтировать теплотрассу.


«С 14 мая закрыто движение транспорта на участке улицы Комбинатской в районе дома по адресу проспект Дзержинского, 24», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что проезд пришлось закрыть из-за аварийного ремонта теплотрассы, которым занимаются работники «Тепловых сетей». Закончить работу они планируют к 24 мая.


Водителям придётся объезжать закрытый участок  по соседним улицам
Водителям придётся объезжать закрытый участок  по соседним улицам


Также в течение двух суток водителям придётся испытывать неудобства при проезде по чётной стороне Комсомольского проспекта в Железнодорожном районе. Как рассказали в мэрии, проезжую часть возле дома № 8 сужают на четыре метра из-за того, что работникам «Горводоканала» нужно отремонтировать водопровод.


«Окончание работ запланировано на 16 мая», — уточнили в мэрии.


На Комсомольском проспекте начинается аварийный ремонт водопровода 
На Комсомольском проспекте начинается аварийный ремонт водопровода 


На прошлой неделе также изменилась схема движения на улице Воеводского в Советском районе — дорогу сделали односторонней из-за строительства нового корпуса лицея № 130.

Прочтений: 1029

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено