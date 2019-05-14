В Новосибирске простятся с двумя туристами, погибшими под лавиной на Алтае

Спасатели приостановили поиски остальных погибших под лавиной до конца июня

Сегодня, 14 мая, стали известны дата и место прощания с ещё двумя туристами из Новосибирска, погибшими под лавиной в Горном Алтае.







«Прощание с Сергеем Науменко состоится 15 мая в Академгородке по адресу Арбузова, 2А с 12:00 до 13:00. Прощание с Иваном Фокановым состоится 16 мая в Новосибирске в крематории (Военторговская, 4/1, посёлок Восход) с 11:00 до 12:00», — сообщили в группе «Секция горного туризма НГУ» в соцсети «ВКонтакте».







Спасателям удалось извлечь тела пятерых из семи погибших на Алтае туристов. Поиски ещё двух участников похода временно приостановлены до конца июня из-за сложных погодных условий. С Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным новосибирцы простились в минувшие выходные.