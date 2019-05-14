Новосибирца отправили в колонию за покушение на строителя аквапарка

Как поясняли тогда в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска, в конце 2017 года обвиняемый дважды пытался «причинить тяжкий вред здоровью» одному из руководителей группы компаний «Кварсис». В материалах дела говорилось, что 4 декабря новосибирец пришёл к дому бизнесмена в Железнодорожном районе и стал его ждать. Когда предприниматель вышел на улицу, мужчина на него напал и несколько раз ударил по голове рукой, в которой был какой-то твёрдый предмет. У бизнесмена пошла кровь. После этого нападавшего спугнула свидетельница.

О нападениях на топ-менеджера крупной строительной фирмы НГС рассказывал около года назад , когда это уголовное дело только планировали передать в суд.

В Новосибирске завершился суд по делу о покушении на председателя правления группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова, который выступил инвестором строительства аквапарка.

Как ранее сообщали в прокуратуре, спустя несколько дней обвиняемый снова вернулся к дому бизнесмена с газовым баллончиком и молотком, но мужчину заметили и вызвали полицию.

Приехавшие на место полицейские попытались задержать подозрительного человека, тот стал сопротивляться и ударил по лицу одного из сотрудников полиции.

Тем не менее мужчину скрутили и доставили в отдел, а после поместили в СИЗО.



В прокуратуре Железнодорожного района прежде рассказывали, что на стадии следствия свою вину новосибирец не признавал. Он утверждал, что не нападал и не собирался нападать на предпринимателя, а возле его дома оказался случайно. В отношении мужчины расследовали уголовное дело по трём статьям — о «покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 3 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), о «приготовлении к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и о «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Имя и фамилию потерпевшего в прокуратуре района не называли. Но осведомлённый источник НГС в правоохранительных органах сообщал, что речь идёт о председателе правления ГК «Кварсис» Петре Овчинникове. В самом строительном холдинге эту информацию тогда подтверждать отказались.

