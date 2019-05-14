Троих пропавших подростков нашли в 140 км от Новосибирска — они шли пешком двое суток и голодали

Сегодня, 14 мая, полиция нашла троих подростков, которые сбежали из интерната в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 12 мая.



Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Новосибирской области, школьников нашли в деревне Витебск в Болотнинском районе — в 140 километрах от Новосибирска.

«14 мая родственник одного из разыскиваемых, которого ранее сотрудники полиции известили о пропаже детей, сообщил, что подростки пришли к нему домой — в деревню Витебск Болотнинского района. Полицейские совместно с работниками социально-реабилитационного учреждения незамедлительно выехали по указанному адресу», — сообщили в ведомстве.

