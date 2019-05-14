Троих пропавших подростков нашли в 140 км от Новосибирска — они шли пешком двое суток и голодали

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Школьники сумели дойти до Болотнинского района
Полиция объявила подростков в розыск вчера вечером, 13 мая
Сегодня, 14 мая, полиция нашла троих подростков, которые сбежали из интерната в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 12 мая.
Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Новосибирской области, школьников нашли в деревне Витебск в Болотнинском районе — в 140 километрах от Новосибирска.
«14 мая родственник одного из разыскиваемых, которого ранее сотрудники полиции известили о пропаже детей, сообщил, что подростки пришли к нему домой — в деревню Витебск Болотнинского района. Полицейские совместно с работниками социально-реабилитационного учреждения незамедлительно выехали по указанному адресу», — сообщили в ведомстве.
Как рассказал корреспонденту НГС источник, близко знакомый с ситуацией, подростки шли в деревню пешком — они ничего не ели и не спали около полутора суток.
В прошлый четверг, 9 мая, в Новосибирске потерялась 7-летняя девочка — волонтёры искали её всю ночь.
Анастасия Нефёдова
Фото Ольги Бурлаковой
Сбежали, потому что им плохо в интернете,
Надо тщательную проверку организовывать с опросом учащихся
140 км за полутора суток? Не ели и не спали?..
Вот они солдаты будующего....