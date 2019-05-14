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Происшествия

Троих пропавших подростков нашли в 140 км от Новосибирска — они шли пешком двое суток и голодали

Школьники сумели дойти до Болотнинского района

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Полиция объявила подростков в розыск вчера вечером, 13 мая

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 14 мая, полиция нашла троих подростков, которые сбежали из интерната в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 12 мая. 

Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Новосибирской области, школьников нашли в деревне Витебск в Болотнинском районе — в 140 километрах от Новосибирска. 

«14 мая родственник одного из разыскиваемых, которого ранее сотрудники полиции известили о пропаже детей, сообщил, что подростки пришли к нему домой — в деревню Витебск Болотнинского района. Полицейские совместно с работниками социально-реабилитационного учреждения незамедлительно выехали по указанному адресу», — сообщили в ведомстве. 

Как рассказал корреспонденту НГС источник, близко знакомый с ситуацией, подростки шли в деревню пешком — они ничего не ели и не спали около полутора суток. 

В прошлый четверг, 9 мая, в Новосибирске потерялась 7-летняя девочка — волонтёры искали её всю ночь.

Анастасия Нефёдова 
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (12)

кормчий
14 май 2019 в 16:12

Сбежали, потому что им плохо в интернете,
Надо тщательную проверку организовывать с опросом учащихся

Точняк
14 май 2019 в 16:14

140 км за полутора суток? Не ели и не спали?..
Вот они солдаты будующего....

ненейка
14 май 2019 в 16:12

Наверное не сладко жилось в интернате этим детям, искали родню. Руководство, педагогов, воспитателей на перо, с детьми воспитательную работу