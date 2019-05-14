Старинный дом-памятник в тихом центре разберут на кирпичи

После демонтажа его хотят отстроить заново из того же кирпича

Кирпичный дом разберут и построят снова из того же кирпича
Кирпичный дом разберут и построят снова из того же кирпича

Рабочие начали передвигать строительный забор вокруг здания на улице Коммунистической, 14 в тихом центре Новосибирска — его вместе с соседним домом планируют восстановить.


Ограду, стоявшую у дома, начали сдвигать ближе к тротуару для соответствия строительным правилам, рассказали рабочие на площадке. На нём сегодня установлен паспорт объекта, но относится он к соседнему деревянному дому на улице Коммунистической, 16.


Разрешение на реставрацию и приспособление дома выдано в конце 2015 года. Согласно документу, заказчиком работ выступает компания «СтройНовосибирск», которой руководит Сергей Судариков. Предприниматель не стал комментировать работы, сославшись на занятость.


По информации сотрудников подрядчика стройки, компании «СибСтрой», у зданий один владелец. В ближайшие три месяца кирпичное здание планируют разобрать, а затем построить заново из того же кирпича.


Уникальное здание в деревянном модерне планируют восстановить к концу следующего года
Уникальное здание в деревянном модерне планируют восстановить к концу следующего года


Объём работ по соседнему деревянному зданию пока не установлен.


«Обшивку снимем, а там посмотрим — зданию больше ста лет, сами понимаете, что там внутри, кто знает, — пояснил представитель компании-подрядчика. — Частично будем разбирать — это сто процентов, потому что первая часть фасада — старое здание, а задняя половина — это новострой. Весь новострой будет разбираться полностью, а что с исторической частью здания, не знаю ещё».


Сейчас рабочие отодвигают строительный забор от фасада здания к тротуару
Сейчас рабочие отодвигают строительный забор от фасада здания к тротуару


Согласно паспорту объекта, сами работы на Коммунистической, 16 начнутся 15 мая и завершатся 31 декабря 2020 года. Срок сдачи здания на Коммунистической, 14 пока не указан. Как будут использоваться дома после реставрации, тоже неизвестно — корреспондент НГС направила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать работы на объектах культурного наследия.


Здания на Коммунистической являются частью купеческих кварталов тихого центра. Деревянное здание было построено в 1915 году и представляет уникальное для Новосибирска архитектурное направление — деревянный модерн. Долгое время здесь находились различные учреждения, в том числе отделение милиции и офисы управлений дорог и дорожного строительства. В 2017 году здание выставляли на продажу за 40 миллионов рублей, при этом конкретного назначения за ним не было закреплено.


Заднюю часть здания, пристроенную после 1915 года, разберут, а исторический фасад восстановят
Заднюю часть здания, пристроенную после 1915 года, разберут, а исторический фасад восстановят


Кирпичный дом по соседству изначально строился как доходный, здесь в 1912 году работало известное в городе фотоателье Пожидаева, с 1937 года — городской трест общепита. В конце 1990-х его пытались перестроить под синагогу, но стены не выдержали работ и пошли трещинами. Подробно об этом и других доходных домах Новосибирска НГС писал год назад.


В начале 2019 года власти анонсировали реставрацию сразу нескольких памятников в центре города, которыми ещё владеет Новосибирская область, — среди них, в частности, дом Дуси Ковальчук.

Прочтений: 2027

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