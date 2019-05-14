Северное сияние в мае: в Новосибирске началась сильнейшая магнитная буря

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Последняя буря такой силы была в ноябре прошлого года
Такое северное сияние можно было наблюдать в пригороде Новосибирска в октябре 2015 года
Новосибирские астрономы предупредили о начавшейся магнитной буре и северном сиянии, которое можно увидеть в широтах Новосибирска, если буря продлится до тёмного времени суток.
«По сообщениям гелиофизиков NASA и ФИАН, впервые с ноября 2018 года над планетой действует умеренная магнитная буря (категория G2 — Moderate Storm)», — сообщил в группе Большого новосибирского планетария в соцсети «ВКонтакте» заместитель директора по научно-методической работе Илья Орлов.
На прошлой неделе, 10–11 мая, на Солнце произошла серия вспышек с корональными выбросами массы. Два волокна протуберанцев солнечной короны оторвались от поверхности Солнца и устремились по направлению к Земле.
«Обычно интенсивные бури продолжаются несколько часов. Но конкретно эта может и затянуться — было два близких выброса солнечной массы в сторону Земли, их возмущения могут "наложиться". Тогда буря может продлиться и несколько суток, такое бывало в истории наблюдений. По некоторым данным, кстати, возмущения магнитного поля уже классифицируются как категория G3 — сильная буря», — пояснил корреспонденту НГС Илья Орлов.
По предварительным расчётам гелиофизиков, «удар» по магнитосфере Земли должен был состояться в среду, 15 мая, но скорость заряженных частиц оказалась выше, чем рассчитывали учёные. Магнитная буря категории G2 может привести к нарушениям работы электросетей на высоких (полярных) широтах, погрешностям в данных спутниковой навигации, пишет Илья Орлов.
«Также, если возмущения магнитного поля продлятся до тёмного времени суток и погода будет способствовать наблюдениям, есть небольшой шанс увидеть полярные сияния на широтах вплоть до Новосибирска.
Непосредственного влияния на самочувствие людей магнитные бури, даже сильные, не оказывают», — говорится в сообщении Ильи Орлова.
В предыдущий раз магнитная буря категории G2 произошла 11 ноября 2018 года, когда до магнитосферы Земли «добрался» активный поток солнечного ветра из солнечной корональной дыры.
Между бурями класса G2 на Земле случались и другие бури ниже классом — например, это происходило в конце марта. А 9 мая новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог сфотографировать другую вспышку на Солнце.
Елена Громкова
Фото Антона Бучкина, vk.com/nebonsk (1), Андрея Никифорова и Олега Кашина (2)
Всегда чувствую приближение магнитной бури, ведь у меня коеленные суставы из нержавеющий стали. Как только коленки начинают светится - скоро будет буря. Мне постоянно звонят ученые со всей планеты, уточняют когда начнется очередная магнитная буря