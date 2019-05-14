Северное сияние в мае: в Новосибирске началась сильнейшая магнитная буря

Новосибирские астрономы предупредили о начавшейся магнитной буре и северном сиянии, которое можно увидеть в широтах Новосибирска, если буря продлится до тёмного времени суток.

«По сообщениям гелиофизиков NASA и ФИАН, впервые с ноября 2018 года над планетой действует умеренная магнитная буря (категория G2 — Moderate Storm)», — сообщил в группе Большого новосибирского планетария в соцсети «ВКонтакте» заместитель директора по научно-методической работе Илья Орлов.

На прошлой неделе, 10–11 мая, на Солнце произошла серия вспышек с корональными выбросами массы. Два волокна протуберанцев солнечной короны оторвались от поверхности Солнца и устремились по направлению к Земле.