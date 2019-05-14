Губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС»

31 мая на церемонии награждения «Народной премии НГС» на сцене оперного театра губернатор Новосибирской области Андрей Травников, как и в прошлом году, вручит статуэтки в двух номинациях, которые учреждены областным правительством, — «Социальный проект года» и «Культурное событие года».



На первой «Народной премии НГС» «Социальным проектом года» стала новосибирская общественная организация усыновителей «День аиста». В этом году эта номинация сохраняется, а вместо «Инвестора года» появляется новая — «Культурное событие года».