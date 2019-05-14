Губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС»

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Он наградит победителей в номинациях «Социальный проект года» и «Культурное событие года»
Андрей Травников на церемонии награждения первой «Народной премии НГС»
31 мая на церемонии награждения «Народной премии НГС» на сцене оперного театра губернатор Новосибирской области Андрей Травников, как и в прошлом году, вручит статуэтки в двух номинациях, которые учреждены областным правительством, — «Социальный проект года» и «Культурное событие года».
На первой «Народной премии НГС» «Социальным проектом года» стала новосибирская общественная организация усыновителей «День аиста». В этом году эта номинация сохраняется, а вместо «Инвестора года» появляется новая — «Культурное событие года».
«О победителях пока рано говорить, но это будут достойные люди», — рассказал корреспонденту НГС начальник департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов.
Напоминаем, что голосование проходит до 30 мая по следующим номинациям:
В шорт-лист «Народной премии НГС» вошли 100 компаний в 10 номинациях.
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова
Мне кажется, не хватает номинаций. Можно было сделать больше. К тому же у нас огромный город с большим количеством достойных людей. Награды точно не останутся бесхозными