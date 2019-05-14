Маленькая мисс поспорила, что соберёт в Instagram много лайков. Теперь мама подарит ей милого щенка

Мама Дарьи Крейс пообещала купить девочке джек-рассел-терьера за 1200 лайков

У Дарьи Крейс уже есть собака породы мальтезе, но она всегда мечтала о джек-рассел-терьере
У Дарьи Крейс уже есть собака породы мальтезе, но она всегда мечтала о джек-рассел-терьере

Победительница детских конкурсов красоты 12-летняя Дарья Крейс из Новосибирска собирает лайки на своей странице в Instagram, чтобы получить собаку в подарок. Мама Дарьи пообещала купить девочке джек-рассел-терьера, если пост соберёт 1200 лайков за 3 дня. 


Как рассказала корреспонденту НГС мама девочки Оксана Крейс, Дарья предложила поучаствовать в новом тренде в Instagram — мама сразу согласилась. 


«Я восприняла это за игру. У нас вообще есть собака мальтезе (мальтийская болонка. — Прим. ред.) — маленькая, беленькая. Но она всё время мечтала о другой породе из "Маски" (фильма 1994 года с Джимом Керри в главной роли. — Прим. ред). Где-то она вчера нашла этот тренд в Instagram и мне предложила. Я, даже не задумываясь о последствиях, согласилась», — рассказала Оксана Крейс. 


Пост Дарьи Крейс набрал уже больше 950 лайков меньше чем за сутки. По словам Оксаны Крейс, она не ожидала, что Дарья наберёт столько лайков так быстро.



«У неё больше 200 никогда не набиралось. Поэтому я не стала больше просить. Но я не думала, что она так серьёзно отнесётся. <...> Она обращалась к своим друзьям, чтобы они помогли, очень многие отозвались, интересно то, что и те, у кого очень много подписчиков», — поделилась мама девочки. 


Дарью Крейс знают в Новосибирске как маленькую королеву красоты — два года назад она заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе «Юная российская красавица» среди своей возрастной категории 8–10 лет. А в конце апреля 2019 девочка стала победительницей конкурса «Краса Новосибирска 2019» — в конце мая Дарья представит Сибирь на международном этапе конкурса, который пройдет в Анталье.

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