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usd 65.47
eur 73.52
Город

Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе крупнейшего интернет-провайдера

Кроме того, с перебоями работал сайт и сервисы «Электронного города»

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Читатели уверяют, что интернета нет примерно с 13:30 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 14 мая, новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС о том, что у них не работает интернет и телевидение от «Электронного города», а также не работает сайт провайдера и невозможно дозвониться в техническую поддержку по телефону.

По словам читателя Сергея, сбой начался примерно полчаса назад.

«Я решил попользоваться интернетом, а его просто не оказалось. Поддержка "Электронного города" полностью не работает сейчас», — добавил Сергей.

Сейчас сайт уже начал свою работу

Фото: скриншот сайта 2090000.ru

Руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин рассказал корреспонденту НГС, что сбой был кратковременным, а сейчас все службы оператора работают.

«Такое бывает у провайдеров. Если у кого-то что-то не работает, то в ближайшие минуты всё заработает», — пояснил Мишин.

В апреле новосибирцы столкнулись со сбоем работы сервисов «Альфа-Банка».

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова, скриншот сайта 2090000.ru

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КОММЕНТАРИИ (12)

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САДОВНИК
14 май 2019 в 14:31

Началось исполнение закона о суверенном интернете?

Отец русской демократии
14 май 2019 в 14:33

У НТК это раз в тысячелетие случилось, а у доугих провайдеров постоянно. Особенно у Сибсетей

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Директор Завода (Ржака)
14 май 2019 в 14:36

Каким бездельником надо быть, чтоб жаловаться в редакцию НГС? Причём тут НГС?