Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе крупнейшего интернет-провайдера

Сегодня, 14 мая, новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС о том, что у них не работает интернет и телевидение от «Электронного города», а также не работает сайт провайдера и невозможно дозвониться в техническую поддержку по телефону.



По словам читателя Сергея, сбой начался примерно полчаса назад.



«Я решил попользоваться интернетом, а его просто не оказалось. Поддержка "Электронного города" полностью не работает сейчас», — добавил Сергей.

