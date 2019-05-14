Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе крупнейшего интернет-провайдера

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Кроме того, с перебоями работал сайт и сервисы «Электронного города»
Читатели уверяют, что интернета нет примерно с 13:30
Сегодня, 14 мая, новосибирцы начали жаловаться в редакцию НГС о том, что у них не работает интернет и телевидение от «Электронного города», а также не работает сайт провайдера и невозможно дозвониться в техническую поддержку по телефону.
По словам читателя Сергея, сбой начался примерно полчаса назад.
«Я решил попользоваться интернетом, а его просто не оказалось. Поддержка "Электронного города" полностью не работает сейчас», — добавил Сергей.
Руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин рассказал корреспонденту НГС, что сбой был кратковременным, а сейчас все службы оператора работают.
«Такое бывает у провайдеров. Если у кого-то что-то не работает, то в ближайшие минуты всё заработает», — пояснил Мишин.
В апреле новосибирцы столкнулись со сбоем работы сервисов «Альфа-Банка».
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова, скриншот сайта 2090000.ru
У НТК это раз в тысячелетие случилось, а у доугих провайдеров постоянно. Особенно у Сибсетей