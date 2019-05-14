Режиссёр из Новосибирска сняла психоделическое видео с кровавой сгущёнкой

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Анна Протоковило предложила погадать на любовь по её необычному клипу
В клипе новосибирского режиссёра Анны Протоковило снялись молодые люди, ранее не знакомые друг с другом
Новосибирский молодой режиссёр Анна Протоковило, которая учится в Москве, сняла психоделическое видео на композицию «Damba» московского электронного музыканта Fou. Сама Анна уточнила корреспонденту НГС, что это не видеоклип, а так называемое AMV — Animated Music Video (на англ. «анимированное музыкальное видео»).
«Клип, как правило, привязан к песне. А такое видео — это фантазия на тему трека, его настроение и его образы, которые пришли именно мне. Вам, допустим, могли прийти в голову котята, и вы бы сняли котят. И это тоже было бы верно», — объяснила Анна Протоковило.
На видео, которое режиссёр опубликовала на YouTube, молодые любовники открывают банку сгущёнки, случайно режут палец, едят сгущёнку и целуются. Сгущённое молоко в банке смешивается с кровью. В качестве крови была использована краска, а актёры не пострадали.
«Кому-то это видео кажется жестью, трешем… Многие эмоционально отреагировали на то, что палец режется о кромку железки. Поэтому там есть в конце такой диалог, который как бы обнуляет всё видео», — сообщила Протоковило.
В финале клипа очень быстро мелькают слова, характеризующие различные стороны любви. Режиссёр предложила всем небольшое развлечение: спросить у себя, что для вас обозначает любовь, и сделать скриншот, на котором окажется ответ из двух слов.
«Там очень много болезненных слов заложено, но люди почему-то выхватывают светлые и позитивные. Как так получается, не знаю. Может, действительно это как-то работает? Многие, кто заскринил, рассказывали мне потом, что выпавшие слова к ним действительно относились», — рассказала режиссёр.
В декабре 2018 года НГС рассказал о новом клипе Анны Протоковило, который был снят для участника отбора на «Евровидение».
Илья Калинин
Видео и скриншот с канала Ann Protokovilo / youtube.com
хосподи...какая чушь а ...можно предположить, что в вашем городке живут сумасшедшие
Как отвратно все от начала и до середины видео(до конца посмотреть не осилила).Всегда считала что любовь это прекрасное чувство, когда ты влюблён все вокруг становится красивым, играют краски, душа поёт А тут все приземлённо до банки сгущенки, зачем то срывается этикетка с банки, так грубо вскрывается, потом этот крупный план замазанных пальцев, течь из банки,потом лизание этой банки,потом после банки перешли к»страсти», уделанные в сгущенку с примесью крови..Простите но красоты, нежности и какого-то глубоко смысла я лично не увидела.. Запомнила только руки в сгущенке, потеки на банке и содранную этикетку с банки..