Режиссёр из Новосибирска сняла психоделическое видео с кровавой сгущёнкой

В клипе новосибирского режиссёра Анны Протоковило снялись молодые люди, ранее не знакомые друг с другом

Новосибирский молодой режиссёр Анна Протоковило, которая учится в Москве, сняла психоделическое видео на композицию «Damba» московского электронного музыканта Fou. Сама Анна уточнила корреспонденту НГС, что это не видеоклип, а так называемое AMV — Animated Music Video (на англ. «анимированное музыкальное видео»).

«Клип, как правило, привязан к песне. А такое видео — это фантазия на тему трека, его настроение и его образы, которые пришли именно мне. Вам, допустим, могли прийти в голову котята, и вы бы сняли котят. И это тоже было бы верно», — объяснила Анна Протоковило.



На видео, которое режиссёр опубликовала на YouTube, молодые любовники открывают банку сгущёнки, случайно режут палец, едят сгущёнку и целуются. Сгущённое молоко в банке смешивается с кровью. В качестве крови была использована краска, а актёры не пострадали.



«Кому-то это видео кажется жестью, трешем… Многие эмоционально отреагировали на то, что палец режется о кромку железки. Поэтому там есть в конце такой диалог, который как бы обнуляет всё видео», — сообщила Протоковило.

В финале клипа очень быстро мелькают слова, характеризующие различные стороны любви. Режиссёр предложила всем небольшое развлечение: спросить у себя, что для вас обозначает любовь, и сделать скриншот, на котором окажется ответ из двух слов.



Желающих сняться в видео было много — люди готовы были на любые эксперименты, рассказала Анна Протоковило Фото: канал Ann Protokovilo / youtube.com



«Там очень много болезненных слов заложено, но люди почему-то выхватывают светлые и позитивные. Как так получается, не знаю. Может, действительно это как-то работает? Многие, кто заскринил, рассказывали мне потом, что выпавшие слова к ним действительно относились», — рассказала режиссёр.

