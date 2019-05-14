В «Сибмост» прислали временного управляющего после иска о банкротстве
Банкротства строителей Бугинского моста требовали с 2016 года
Арбитражный суд Новосибирской области ввёл наблюдение в отношении мостостроительной организации, построившей Бугринский мост, — теперь делами «Сибмоста» займётся арбитражный управляющий Юрий Петрущенков.
Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как говорится в резолютивной части определения суда, перед этим суд решил отказать в утверждении мирового соглашения, которое «Сибмост» заключил с одним из кредиторов — Экспобанком.
«Ввести в отношении должника акционерного общества "Сибмост" <...> процедуру банкротства — наблюдение.
Назначить рассмотрение вопроса о включении требования <...> Экспобанк на 20 мая. <...> Утвердить временным управляющим должника акционерного общества "Сибмост" Юрия Петрущенкова», — уточняется в документах.
Суд поручил Петрущенкову к следующему заседанию, которое состоится в ноябре, представить сведения о финансовом состоянии «Сибмоста», а также предложения о том, можно ли восстановить платёжеспособность должника.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибмоста», в компании допускали, что суд может принять такое решение.
«Такой риск существовал всегда. Мы не можем влиять на решения суда.
С Экспобанком были договорённости, и кредитор ходатайствовал о заключении мирового соглашения с "Сибмостом". Компания будет предпринимать необходимые усилия для финансового оздоровления», — сообщили в компании.
Юрий Петрущенков рассказал корреспонденту НГС, что приступит к исполнению своих обязанностей в рамках закона о банкротстве. Он отказался от подробных комментариев о будущей работе с «Сибмостом».
На момент публикации получить оперативный комментарий от Экспобанка не удалось. Корреспондент НГС направил в банк официальный запрос.
Иск о банкротстве «Сибмоста» рассматривался с июля 2016 года. Тогда заявления о признании компании несостоятельной подали около двух десятков кредиторов.