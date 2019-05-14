В «Сибмост» прислали временного управляющего после иска о банкротстве

Банкротства строителей Бугинского моста требовали с 2016 года

Теперь делами «Сибмоста» займётся управляющий Юрий Петрущенков
Теперь делами «Сибмоста» займётся управляющий Юрий Петрущенков

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл наблюдение в отношении мостостроительной организации, построившей Бугринский мост, — теперь делами «Сибмоста» займётся арбитражный управляющий Юрий Петрущенков.


Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как говорится в резолютивной части определения суда, перед этим суд решил отказать в утверждении мирового соглашения, которое «Сибмост» заключил с одним из кредиторов — Экспобанком. 


«Ввести в отношении должника акционерного общества "Сибмост" <...> процедуру банкротства — наблюдение. 


Назначить рассмотрение вопроса о включении требования <...> Экспобанк на 20 мая. <...> Утвердить временным управляющим должника акционерного общества "Сибмост" Юрия Петрущенкова», — уточняется в документах.


Суд поручил Петрущенкову к следующему заседанию, которое состоится в ноябре, представить сведения о финансовом состоянии «Сибмоста», а также предложения о том, можно ли восстановить платёжеспособность должника. 


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибмоста», в компании допускали, что суд может принять такое решение. 


«Такой риск существовал всегда. Мы не можем влиять на решения суда. 


С Экспобанком были договорённости, и кредитор ходатайствовал о заключении мирового соглашения с "Сибмостом". Компания будет предпринимать необходимые усилия для финансового оздоровления», — сообщили в компании.


Юрий Петрущенков рассказал корреспонденту НГС, что приступит к исполнению своих обязанностей в рамках закона о банкротстве. Он отказался от подробных комментариев о будущей работе с «Сибмостом».


На момент публикации получить оперативный комментарий от Экспобанка не удалось. Корреспондент НГС направил в банк официальный запрос.


Иск о банкротстве «Сибмоста» рассматривался с июля 2016 года. Тогда заявления о признании компании несостоятельной подали около двух десятков кредиторов.

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