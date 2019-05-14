Новосибирец продаёт зверя из Сирии, который скачет на 1,5 метра в высоту

Экзотического грызуна продавец готов отдать за 10 тысяч

Клетка тушканчика должна быть очень надёжна, чтобы он из неё не выскочил
Клетка тушканчика должна быть очень надёжна, чтобы он из неё не выскочил

Новосибирец выставил объявление о продаже экзотического тушканчика — необычного питомца продавец готов отдать за 10 тысяч рублей, но предупреждает, что для его содержания нужны специальные условия. Животное может прыгнуть до полутора метров в высоту.


«Это сирийский тушканчик. Он прыгает [очень высоко], нужно, чтобы сверху было закрыто всё у него. <...> Корм, как у хомяка: злаки, семечки, также трава пророщенная. Обязательно нужно насыпать песка. Он там роется, прыгает, шустрый, конечно», — рассказал корреспонденту НГС продавец, опубликовавший объявление на сервисе «Авито».


Продавец добавил, что клетка тушканчика должна быть очень надёжна.


«Всё специально закрыто, потому что ловить его проблематично. Он забьётся куда-нибудь. Хрупкое создание, вытаскивать неудобно».


Горожане продают не только необычных животных, но и насекомых. Жительница Новосибирска выставила на продажу жуков-знахарей.

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