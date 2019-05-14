Новосибирец продаёт зверя из Сирии, который скачет на 1,5 метра в высоту

Клетка тушканчика должна быть очень надёжна, чтобы он из неё не выскочил

Новосибирец выставил объявление о продаже экзотического тушканчика — необычного питомца продавец готов отдать за 10 тысяч рублей, но предупреждает, что для его содержания нужны специальные условия. Животное может прыгнуть до полутора метров в высоту.







«Это сирийский тушканчик. Он прыгает [очень высоко], нужно, чтобы сверху было закрыто всё у него. <...> Корм, как у хомяка: злаки, семечки, также трава пророщенная. Обязательно нужно насыпать песка. Он там роется, прыгает, шустрый, конечно», — рассказал корреспонденту НГС продавец, опубликовавший объявление на сервисе «Авито».







Продавец добавил, что клетка тушканчика должна быть очень надёжна.







«Всё специально закрыто, потому что ловить его проблематично. Он забьётся куда-нибудь. Хрупкое создание, вытаскивать неудобно».







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