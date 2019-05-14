Водителя «девятки» отправили под суд за смерть трёх человек в ДТП на Троллейной

В Новосибирске в суд отправили дело о смертельном ДТП, которое произошло 25 февраля на Троллейной, — тогда три человека погибли после столкновения «девятки» и контейнеровоза.

Водителя «девятки» будут судить по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в пьяном виде, которое повлекло смерть нескольких человек.

«По версии следствия, 25 февраля 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством вечером двигался по улице Троллейная в направлении от улицы Связистов в сторону улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.