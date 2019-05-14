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Происшествия

Водителя «девятки» отправили под суд за смерть трёх человек в ДТП на Троллейной

В момент аварии 28-летний водитель был пьян и без прав

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Сейчас водителя держат под домашним арестом

Фото: предоставлено Владиславом Савченковым

В Новосибирске в суд отправили дело о смертельном ДТП, которое произошло 25 февраля на Троллейной, — тогда три человека погибли после столкновения «девятки» и контейнеровоза.

Водителя «девятки» будут судить по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в пьяном виде, которое повлекло смерть нескольких человек.

«По версии следствия, 25 февраля 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством вечером двигался по улице Троллейная в направлении от улицы Связистов в сторону улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.

В салоне ВАЗа было пятеро непристёгнутых пассажиров. Трое из них погибли, когда машина врезалась в контейнеровоз, стоявший в крайнем правом ряду. Ещё одна пассажирка получила тяжкие травмы.

Сразу после аварии сообщалось, что в аварии пострадали три человека и три погибли.

Елена Громкова
Фото предоставлено инспектором пропаганды городской ГИБДД Владиславом Савченковым
Видео очевидца

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ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

смертельное дтппьяный водитель

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КОММЕНТАРИИ (10)

Снуснумрик
14 май 2019 в 12:56

Годика 2-3 дадут... Не повезло чуваку, на девятке гоняет. Вот если бы на x5 какой-нибудь ехал --- условным бы обошлось.

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elka
14 май 2019 в 12:50

Надеюсь за смерть стольких человек, которых он убил в пьяном виде о колонии поселении можно будет забыть( а то у нас все можно ожидать)Тут должен быть реальный срок и надолго...

Местные_мы
14 май 2019 в 13:02

Не оправдываю водителя ни сколько, но чем думали его пассажиры, когда садились с ним в машину? Пьяная веселая компания, скорее всего, молодая?... была....