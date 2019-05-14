Водителя «девятки» отправили под суд за смерть трёх человек в ДТП на Троллейной

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В момент аварии 28-летний водитель был пьян и без прав
Сейчас водителя держат под домашним арестом
В Новосибирске в суд отправили дело о смертельном ДТП, которое произошло 25 февраля на Троллейной, — тогда три человека погибли после столкновения «девятки» и контейнеровоза.
Водителя «девятки» будут судить по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в пьяном виде, которое повлекло смерть нескольких человек.
«По версии следствия, 25 февраля 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством вечером двигался по улице Троллейная в направлении от улицы Связистов в сторону улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В салоне ВАЗа было пятеро непристёгнутых пассажиров. Трое из них погибли, когда машина врезалась в контейнеровоз, стоявший в крайнем правом ряду. Ещё одна пассажирка получила тяжкие травмы.
Сразу после аварии сообщалось, что в аварии пострадали три человека и три погибли.
Елена Громкова
Фото предоставлено инспектором пропаганды городской ГИБДД Владиславом Савченковым
Видео очевидца
Годика 2-3 дадут... Не повезло чуваку, на девятке гоняет. Вот если бы на x5 какой-нибудь ехал --- условным бы обошлось.
Надеюсь за смерть стольких человек, которых он убил в пьяном виде о колонии поселении можно будет забыть( а то у нас все можно ожидать)Тут должен быть реальный срок и надолго...