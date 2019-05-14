Водитель «Ниссана» получил 1,5 года колонии за гибель быстрого мотоциклиста на Петухова

Водитель «Ниссана» считает себя невиновным

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю Nissan Teana за ДТП двухлетней давности, в котором погиб 24-летний летний мотоциклист, — осуждённый считает себя невиновным, сторона защиты подала апелляционную жалобу.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в прокуратуре Кировского района.







ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 6 июля 2017 года. В прокуратуре напомнили, что в 20:10 на нерегулируемом перекрёстке возле здания № 79 к. 2 на Петухова столкнулись встречные Nissan Teana и мотоцикл Suzuki.







Как уточнили в прокуратуре Кировского района, ранее не судимый водитель «Ниссана» ехал по Петухова со стороны Советского шоссе и на перекрёстке включил указатель поворота, чтобы повернуть налево — в сторону здания № 122 к. 3 на улице Петухова. При этом водитель «не убедился в безопасности своего манёвра» и при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по Петухова прямо — от пересечения с улицей Громова к Советскому шоссе. В результате ДТП 24-летний мотоциклист погиб.







Как ранее сообщали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, водительских прав категории «А» у погибшего не оказалось.





Две недели назад, 30 апреля, водитель Nissan Teana выслушал обвинительный приговор.





Как сообщили в прокуратуре Кировского района, суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также, согласно приговору, водитель «Ниссана» на 2,5 года лишился права садиться за руль и должен выплатить компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей матери погибшего мотоциклиста, которая потеряла в ДТП единственного сына.







В прокуратуре уточнили: при определении наказания суд признал смягчающим обстоятельством то, что мотоциклист превысил скорость — он ехал быстрее, чем позволяло ограничение на этом участке дороги (40 километров в час). При этом суд пришёл к выводу, что само по себе превышение скорости «не состоит в причинно-следственной связи с наступившим ДТП», добавили в ведомстве.







«Вину в судебном заседании подсудимый не признавал. Считал, что во всём виноват мотоциклист, что он нарушил правила дорожного движения, что никаких помех осуждённый не создавал для движения мотоциклиста. Но суд не поверил подсудимому — данная версия подсудимого была полностью опровергнута», — передали в прокуратуре Кировского района.







По данным прокуратуры, приговор водителю «Ниссана» ещё не вступил в законную силу. Сторона защиты настаивает на его отмене и подала апелляционную жалобу — накануне, 13 мая, она поступила в суд.





По словам очевидцев, мотоциклист погиб на месте аварии





В свою очередь адвокат Татьяна Бойко, представляющая интересы потерпевшей стороны, сообщила, что её доверительница не намерена обжаловать приговор, несмотря на то, что наказание слишком мягкое, а сумма компенсации — небольшая.







«Моя доверительница — она уже и так многое испытала: она потеряла сына, сама уже и с инсультом успела в больнице полежать, поэтому приговор какой есть — такой есть. <…> Конечно же, его (водителя "Ниссана". — Прим.ред.) поведение, его отношение к этому процессу — оно нас возмущает. <…> Насколько мы поняли, он так и не осознал произошедшее. <…> То, что обвинительный приговор и реальный срок, — конечно же, это правильно, но можно было и более строгое наказание всё-таки к нему [применить], исходя из его поведения именно в судебном заседании и, плюс ко всему, [принимая во внимание] вот это его отношение: погиб молодой парень, а он даже никоим образом не загладил <…> вред», — добавила Татьяна Бойко.