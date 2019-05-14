Новосибирская сеть закусочных начала работать в Москве

Это уже 10-я сеть общепита из Новосибирска, которая пробилась на столичный рынок

После появления в Новосибирске первой точки будущей сети Kung Pho в городе случился настоящий бум вьетнамской кухни
После появления в Новосибирске первой точки будущей сети Kung Pho в городе случился настоящий бум вьетнамской кухни

В Москве в торговом центре «Трамплин» начала работать первая в столице точка новосибирской сети Kung Pho. Это уже десятая ресторанная концепция на столичном рынке, созданная новосибирской компанией.


Первая столичная точка Kung Pho открылась на фуд-корте торгового центра «Трамплин», расположенного в районе Кунцево рядом со станцией метро «Молодёжная». Как рассказал руководитель и совладелец компании «Foodee Люди» (создатель и владелец бренда Kung Pho) Вячеслав Яковлев, заведение в столице открыто по франчайзингу.


«Это московские рестораторы, у которых портфель разных франшизных проектов», — пояснил Яковлев.



По его словам, столичные партнёры пока хотят посмотреть, как будет работать формат у них на рынке, а потом открывать новые точки. «У них ещё ряд недвижимости в собственности, куда они могут размещать заведения. Также рассматривают планы по замене затухающих франшиз нашим проектом», — уточнил руководитель «Foodee Люди».


ТЦ с новосибирским кафе стоит на синей ветке в Западном административном округе Москвы
ТЦ с новосибирским кафе стоит на синей ветке в Западном административном округе Москвы


Kung Pho — сеть демократичных закусочных вьетнамской кухни, первая точка открылась в 2017 году на улице Максима Горького в Новосибирске. Сейчас в городе работают уже три заведения, а ещё два (без учета московской точки) открыты за пределами Новосибирска. По словам Яковлева, к работающим сейчас восьми заведениям к июню должны добавиться ещё два.


В Москве Kung Pho стало уже десятым заведением ресторанных компаний из Новосибирска, подсчитал корреспондент НГС. Раньше всех из работающих до сих пор сетей сюда вышла Traveler's Coffee — сейчас у неё 8 кофеен в Москве. Затем к нему присоединились Kuzina (8 кондитерских), «Суши Make» (18 точек), «Бодрый день» (33 микрокофейни) и «Шашлыкофф» (5 гриль-баров). В 2017 году ресторанная компания Дениса Иванова открыла в столице специально первую точку придуманной для этого рынка концепции [KU:] (сейчас уже 4 заведения), к которой в прошлом году присоединился ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ (первое заведение с этим названием появилось в Новосибирске. — Прим. ред.). В этом месяце Иванов собирается открыть в столице ещё и пивной ресторан Krombacher. В прошлом году на столичном рынке появились сети «Вилка-Ложка» (одна столовая-кулинария) и МясоRoob (2 бургерных). 

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