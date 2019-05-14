Пассажиров новосибирского рейса на Sukhoi Superjet пересадили на Boeing до другого города

Чтобы добраться из Новосибирска в Ростов-на-Дону, они долетят до Краснодара, а потом сядут в автобус

Пассажиры прождали вылета больше суток

Сегодня, 14 мая, пассажирам отмененного рейса Новосибирск — Ростов-на-Дону предложили добраться до пункта назначения с пересадкой в Краснодаре. Оттуда их планируют везти на автобусе — расстояние между Ростовом и Краснодаром превышает 280 км.







Рейс авиакомпании «Азимут» из новосибирского аэропорта Толмачёво в ростовский Платов должен был вылететь накануне на Sukhoi Supertjet 100 ещё в девятом часу утра, но был отменён по техническим причинам. После отмены рейса в аэропорт приехали 58 человек, у которых были билеты до Ростова-на-Дону, рассказал корреспонденту НГС один из пассажиров Денис Жбир. Затем вылет перенесли, а в итоге рейс отменили.





«Раз на час отменили, ещё на час. Потом вообще сказали идите к выходу "один", мы подумали всё: садимся, едем, а это на выход [из аэропорта]», — рассказал Денис.







После этого пассажиров, которые отказались ехать домой, заселили в гостиницу, в том числе и жителей Новосибирска. Также им предоставили питание.





Позднее пассажирам предложили лететь до Краснодара, а оттуда — автобусом добраться до Ростова-на-Дону, рассказал Денис Жбир. «Сказали, полетите на другом, на "Алросе"», — уточнил пассажир. Из-за суточной задержки сам Денис Жбир уже опоздал на поезд в Ростове-на-Дону.





По информации на сайте Толмачёво, вылет рейса «Алросы» ЯМ 525 из Новосибирска в Краснодар был назначен на 13:35. Этот полёт выполняется на Boeing 737. На онлайн-табло аэропорта Новосибирска указан статус рейса — «Посадка завершена».





При этом не все пассажиры, которые покупали билеты на рейс «Азимута» в Ростов, согласились лететь в Краснодар — часть выбрали другие маршруты. Читатели сообщали в редакцию НГС, что некоторые пассажиры «в итоге вынуждены брать билеты по ценам значительно выше и вылетать по маршруту Новосибирск — Ростов-на-Дону другими авиакомпаниями с пересадкой в Москве».