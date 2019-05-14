В ГИБДД рассказали подробности ДТП на «Берёзовой роще» — школьницу сбили на «зебре»

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Водитель утверждает, что ребёнок переходил дорогу на красный свет
За рулём Volkswagen Passat был 32-летний новосибирец — он утверждает, что не виноват
Новосибирская автоинспекция рассказала подробности ДТП, которое случилось сегодня утром на пешеходном переходе у парка «Берёзовая роща».
Водитель Volkswagen Passat сбил 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу.
«За рулём был мужчина 87-го года рождения <...>, трезвый. <...> В пути следования у дома 2/2 по проспекту Дзержинского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, со слов водителя, на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода», — уточнила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.
Кроме того, Анна Варнавская сообщила, что девочке поставили предварительный диагноз — «черепно-мозговая травма», а также «множественные ушибы мягких тканей». Ребёнка госпитализировали.
В ГИБДД попросили родителей в преддверии летних школьных каникул внимательнее следить за детьми, чтобы не допустить ДТП с их участием.
В конце апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель «Лады Ларгус» сбил 5-летнего мальчика на внутриквартальном проезде — ребёнка увезли в реанимацию.
Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Анной Варнавской
Девочке выздоровления. Водителю - свидетелей с записями регистраторов, чтобы безответственные родители той девочки, не научившие ее к 13 годам правильно переходить дороги, на него вину и гору возмещений повесить не смогли.
По новым правилам даже если вам загорелся зеленый, но пешеход уже на переходе, его надо пропускать.