В ГИБДД рассказали подробности ДТП на «Берёзовой роще» — школьницу сбили на «зебре»

«За рулём был мужчина 87-го года рождения <...>, трезвый. <...> В пути следования у дома 2/2 по проспекту Дзержинского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, со слов водителя, на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода», — уточнила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Новосибирская автоинспекция рассказала подробности ДТП, которое случилось сегодня утром на пешеходном переходе у парка «Берёзовая роща».

Кроме того, Анна Варнавская сообщила, что девочке поставили предварительный диагноз — «черепно-мозговая травма», а также «множественные ушибы мягких тканей». Ребёнка госпитализировали.

В ГИБДД попросили родителей в преддверии летних школьных каникул внимательнее следить за детьми, чтобы не допустить ДТП с их участием.

В конце апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель «Лады Ларгус» сбил 5-летнего мальчика на внутриквартальном проезде — ребёнка увезли в реанимацию.