В Новосибирск прилетели береговые ласточки из Африки

В Новосибирск из Африки вернулись береговые ласточки, скоро за ними последуют и стрижи.

«Сейчас уже появились деревенские ласточки, береговые ласточки — это два основных вида ласточек. <...> Береговые ласточки, или ласточки-береговушки, иногда их неправильно местные жители называют стрижами», — сообщил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

Он рассказал, что береговые ласточки роют норки у обрывов.

«Все виды ласточек зимуют в Африке, частично в Южной Азии. Надо метить птиц, чтобы точно определить пути пролета и места зимовок. Эти пути и места подвержены изменениям в течение десятилетий», — отметил орнитолог.