В Новосибирск прилетели береговые ласточки из Африки

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Вскоре из далёких стран прилетят и стрижи
Береговых ласточек по-другому также называют береговушками
В Новосибирск из Африки вернулись береговые ласточки, скоро за ними последуют и стрижи.
«Сейчас уже появились деревенские ласточки, береговые ласточки — это два основных вида ласточек. <...> Береговые ласточки, или ласточки-береговушки, иногда их неправильно местные жители называют стрижами», — сообщил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
Он рассказал, что береговые ласточки роют норки у обрывов.
«Все виды ласточек зимуют в Африке, частично в Южной Азии. Надо метить птиц, чтобы точно определить пути пролета и места зимовок. Эти пути и места подвержены изменениям в течение десятилетий», — отметил орнитолог.
Он уточнил, что береговые ласточки, как и деревенские, встречаются на окраинах города и за городом. В Новосибирске реальнее увидеть городских ласточек. Например, их гнёзда бывают под карнизами зданий на площади Станиславского.
Следом за ласточками, когда станет теплее, должны прилететь два вида стрижей: чёрные стрижи из Африки и белопоясные из Юго-Восточной Азии. Чёрные стрижи гнездятся под карнизами, в лесах — в дуплах и в скворечниках. Белопоясные только в расщелинах обрывов и под карнизами.
А в начале мая, на первых длинных выходных, жители Новосибирска заметили на берегу Обского водохранилища в Советском районе необычных чаек.
Елена Громкова
Фото wikipedia.org