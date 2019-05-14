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Весна

В Новосибирск прилетели береговые ласточки из Африки

Вскоре из далёких стран прилетят и стрижи

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Береговых ласточек по-другому также называют береговушками

Фото: wikipedia.org

В Новосибирск из Африки вернулись береговые ласточки, скоро за ними последуют и стрижи.

«Сейчас уже появились деревенские ласточки, береговые ласточки — это два основных вида ласточек. <...> Береговые ласточки, или ласточки-береговушки, иногда их неправильно местные жители называют стрижами», — сообщил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

Он рассказал, что береговые ласточки роют норки у обрывов.

«Все виды ласточек зимуют в Африке, частично в Южной Азии. Надо метить птиц, чтобы точно определить пути пролета и места зимовок. Эти пути и места подвержены изменениям в течение десятилетий», — отметил орнитолог.

Он уточнил, что береговые ласточки, как и деревенские, встречаются на окраинах города и за городом. В Новосибирске реальнее увидеть городских ласточек. Например, их гнёзда бывают под карнизами зданий на площади Станиславского.

Следом за ласточками, когда станет теплее, должны прилететь два вида стрижей: чёрные стрижи из Африки и белопоясные из Юго-Восточной Азии. Чёрные стрижи гнездятся под карнизами, в лесах — в дуплах и в скворечниках. Белопоясные только в расщелинах обрывов и под карнизами.

А в начале мая, на первых длинных выходных, жители Новосибирска заметили на берегу Обского водохранилища в Советском районе необычных чаек.

Елена Громкова
Фото wikipedia.org

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Елена Громкова

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ласточки

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КОММЕНТАРИИ (5)

Андрей
14 май 2019 в 11:11

НГС, ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ДИЗАЙН САЙТА!

С левого берега
14 май 2019 в 11:05

НГС, ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ДИЗАЙН САЙТА!

Андрей
14 май 2019 в 11:11

Цитата: "береговые ласточки роят норки у обрывов." Правильно -роЮт...