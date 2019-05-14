На Красном проспекте из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Сегодня утром, 14 мая, в центре Новосибирска встали троллейбусы из-за обрыва контактной сети.

Провода порвались на участке Красного проспекта между улицами Фрунзе и Державина, когда по участку ехал троллейбус № 36 , сообщил с места происшествия корреспондент НГС.

По данным карты Центра управление городским автоэлектротранспортом, на участке до площади Ленина в обе стороны Красного проспекта остановились пять троллейбусов.

По информации очевидцев, троллейбусы сейчас пустили по Советской.