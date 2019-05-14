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Дороги и транспорт

На Красном проспекте из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Провода оторвались на участке между Фрунзе и Державина

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Провода оторвались после 9:30 утра

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром, 14 мая, в центре Новосибирска встали троллейбусы из-за обрыва контактной сети.

Провода порвались на участке Красного проспекта между улицами Фрунзе и Державина, когда по участку ехал троллейбус № 36, сообщил с места происшествия корреспондент НГС.

По данным карты Центра управление городским автоэлектротранспортом, на участке до площади Ленина в обе стороны Красного проспекта остановились пять троллейбусов.

По информации очевидцев, троллейбусы сейчас пустили по Советской.

Между остановками «Площадь Ленина» и «Дом быта» остановились пять троллейбусов

Фото: map.nskgortrans.ru

В середине марта троллейбусы встали из-за обрывов проводов на Коммунальном мосту.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.nskgortrans.ru

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Елена Громкова

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обрыв проводов

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КОММЕНТАРИИ (8)

Аноним12
14 май 2019 в 10:30

верните обратно дизайн

С левого берега
14 май 2019 в 10:50

Опять этот дурацкий и не удобный дизайн НГС. ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ!

Джек
14 май 2019 в 10:40

Опять этот уродский новый дизайн сайта! НГС верните все как было, хватит уже насаждать это безобразие!