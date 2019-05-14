На Красном проспекте из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Провода оторвались на участке между Фрунзе и Державина
Провода оторвались после 9:30 утра
Сегодня утром, 14 мая, в центре Новосибирска встали троллейбусы из-за обрыва контактной сети.
Провода порвались на участке Красного проспекта между улицами Фрунзе и Державина, когда по участку ехал троллейбус
По данным карты Центра управление городским автоэлектротранспортом, на участке до площади Ленина в обе стороны Красного проспекта остановились пять троллейбусов.
По информации очевидцев, троллейбусы сейчас пустили по Советской.
В середине марта троллейбусы встали из-за обрывов проводов на Коммунальном мосту.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.nskgortrans.ru