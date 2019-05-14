Школьница попала под машину рядом со станцией метро «Берёзовая роща»

Водитель сбил девочку поблизости от станции метро «Берёзовая роща»

Сегодня утром, 14 мая, в Дзержинском районе Новосибирска неподалёку от станции метро «Берёзовая роща» водитель сбил 13-летнюю девочку.





«В 8:25 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода на проспекте Дзержинского, 2/2. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, диагнозы уточняются», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.





Подробности происшествия устанавливаются.







В конце апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель «Лады Ларгус» сбил 5-летнего мальчика на внутриквартальном проезде — ребёнка увезли в реанимацию.