Школьница попала под машину рядом со станцией метро «Берёзовая роща»

Ребёнка увезли в больницу, подробности происшествия устанавливаются

Водитель сбил девочку поблизости от станции метро «Берёзовая роща»
Водитель сбил девочку поблизости от станции метро «Берёзовая роща»

Сегодня утром, 14 мая, в Дзержинском районе Новосибирска неподалёку от станции метро «Берёзовая роща» водитель сбил 13-летнюю девочку.


«В 8:25 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода на проспекте Дзержинского, 2/2. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, диагнозы уточняются», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.


Подробности происшествия устанавливаются.


В конце апреля в Ленинском районе Новосибирска водитель «Лады Ларгус» сбил 5-летнего мальчика на внутриквартальном проезде — ребёнка увезли в реанимацию.

Прочтений: 1250

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено