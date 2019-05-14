Хозяин сгоревшей дачи попал в реанимацию после пожара

Сегодня утром, 14 мая, после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал мужчина.



«Обнаружен был пожар в 4:51. Пожарные прибыли на место в 5:05, открытое горение было ликвидировано в 5:52, полная ликвидация пожара в 7:55», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Когда пожарные приехали, кирпичный дачный дом уже горел открытым огнём. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Бригада скорой помощи госпитализировала человека из-за происшествия.