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Происшествия

Хозяин сгоревшей дачи попал в реанимацию после пожара

Пожарные работали на месте происшествия три часа

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Причины пожара пока устанавливаются

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня утром, 14 мая, после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал мужчина.

«Обнаружен был пожар в 4:51. Пожарные прибыли на место в 5:05, открытое горение было ликвидировано в 5:52, полная ликвидация пожара в 7:55», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Когда пожарные приехали, кирпичный дачный дом уже горел открытым огнём. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Бригада скорой помощи госпитализировала человека из-за происшествия.

Информация о пожаре поступила в службу 112 в 05:03. «Несколько звонков было, пограничная территория, Ленинский и Кировский район. <...> Там мужчина в реанимации», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер службы.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

пожарреанимация

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КОММЕНТАРИИ (4)

Агент
14 май 2019 в 09:33

Все дачи нужно обложить дополнительным пожарным налогом. И заставить всех дачников покупать страховые полисы обязательного страхования. Уж очень много неприятностей доставляют нам эти дачники и собственники. Нужно вводить для них дополнительные налоги, которые пошли бы на нужное дело.

Точняк
14 май 2019 в 09:35

Сам не покупаю дачу, предпочитаю свободное время проводить в чопе.

Фото пользователя
Новосельцев
14 май 2019 в 09:45

Этот "пожарный зилок" на фото наверное еще Хрущева помнит...