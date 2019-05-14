Хозяин сгоревшей дачи попал в реанимацию после пожара

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Пожарные работали на месте происшествия три часа
Причины пожара пока устанавливаются
Сегодня утром, 14 мая, после пожара на даче в обществе «Цветущая Сибирь» в Новосибирске в реанимацию попал мужчина.
«Обнаружен был пожар в 4:51. Пожарные прибыли на место в 5:05, открытое горение было ликвидировано в 5:52, полная ликвидация пожара в 7:55», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Когда пожарные приехали, кирпичный дачный дом уже горел открытым огнём. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Бригада скорой помощи госпитализировала человека из-за происшествия.
Информация о пожаре поступила в службу 112 в 05:03. «Несколько звонков было, пограничная территория, Ленинский и Кировский район. <...> Там мужчина в реанимации», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер службы.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Все дачи нужно обложить дополнительным пожарным налогом. И заставить всех дачников покупать страховые полисы обязательного страхования. Уж очень много неприятностей доставляют нам эти дачники и собственники. Нужно вводить для них дополнительные налоги, которые пошли бы на нужное дело.