Рейс на Sukhoi Superjet из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Сегодня утром, 14 мая, авиакомпания «Азимут» отменила рейс А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который должен был выполняться на самолёте Sukhoi Superjet.

«Отменён по решению авиакомпании», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.



НГС отправил запрос по ситуации в «Азимут».

Накануне, 13 мая, стало известно, что этот рейс задержан сначала на 8 часов — вылет перенесли на 17 часов вечера. Затем авиакомпании сообщили, что задержка составит ещё один час. В результате самолёт до сих пор не вылетел.