Рейс на Sukhoi Superjet из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

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Такое решение приняла авиакомпания
Рейс отменили сегодня после 7 часов утра
Сегодня утром, 14 мая, авиакомпания «Азимут» отменила рейс А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который должен был выполняться на самолёте Sukhoi Superjet.
«Отменён по решению авиакомпании», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
НГС отправил запрос по ситуации в «Азимут».
Накануне, 13 мая, стало известно, что этот рейс задержан сначала на 8 часов — вылет перенесли на 17 часов вечера. Затем авиакомпании сообщили, что задержка составит ещё один час. В результате самолёт до сих пор не вылетел.
Вчера авиакомпания объясняла задержку техническими причинами.
Елена Громкова
Фото azimuth.aero
10 лет летали и не ломались, а тут саботаж 100%. Кто-то получил команду (денег) на информационную дезинформацию.
Я не поклонник царя и коррупции. Но я за объективность. Самолёт в шереметьевской катастрофе не виноват. Виноваты криворукие пилоты, шарахнувшие исправное ВС (пусть и управляемое в Директ Лоу) о планету так, что началось козление... Приведшее затем к катастрофе.