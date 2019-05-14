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usd 65.47
eur 73.52
Дороги и транспорт

Рейс на Sukhoi Superjet из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Такое решение приняла авиакомпания

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Рейс отменили сегодня после 7 часов утра

Фото: azimuth.aero

Сегодня утром, 14 мая, авиакомпания «Азимут» отменила рейс А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который должен был выполняться на самолёте Sukhoi Superjet.

«Отменён по решению авиакомпании», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

НГС отправил запрос по ситуации в «Азимут».

Накануне, 13 мая, стало известно, что этот рейс задержан сначала на 8 часов — вылет перенесли на 17 часов вечера. Затем авиакомпании сообщили, что задержка составит ещё один час. В результате самолёт до сих пор не вылетел.

Вчера авиакомпания объясняла задержку техническими причинами.

Елена Громкова
Фото azimuth.aero

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Елена Громкова

ТЕГИ

Sukhoi Superjet

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КОММЕНТАРИИ (14)

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ЛО///Ь
14 май 2019 в 08:12

10 лет летали и не ломались, а тут саботаж 100%. Кто-то получил команду (денег) на информационную дезинформацию.

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учите географию
14 май 2019 в 08:30

Я не поклонник царя и коррупции. Но я за объективность. Самолёт в шереметьевской катастрофе не виноват. Виноваты криворукие пилоты, шарахнувшие исправное ВС (пусть и управляемое в Директ Лоу) о планету так, что началось козление... Приведшее затем к катастрофе.

ЫЫЫ
14 май 2019 в 07:55

Саботажем попахивает...