«Жигули» врезались в фуру под Новосибирском — погибли два человека
На месте работали ГИБДД, МЧС и скорая помощь
Поздно вечером в понедельник, 13 мая, на трассе в Кочковском районе Новосибирской области автомобиль «Жигули» врезался в фуру.
Как рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службе 112, сообщение о ДТП поступило в 23:34.
«Лобовое столкновение
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и врезался в фуру.
В конце января «девятка» въехала в фуру на Троллейной: три человека погибли, ещё три попали в больницу.