На месте работали ГИБДД, МЧС и скорая помощь

Очевидцы сообщают, что легковушка выехала на встречную полосу

Поздно вечером в понедельник, 13 мая, на трассе в Кочковском районе Новосибирской области автомобиль «Жигули» врезался в фуру.







Как рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службе 112, сообщение о ДТП поступило в 23:34.





«Лобовое столкновение ВАЗ-2105 или 2107, точно не определено, и фуры. Два трупа. Пострадавшие мужчины из села Раздольное 1959 и 1962 годов рождения. На месте работали МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Требовалось достать тела из-под фуры», — сообщил диспетчер.





Очевидцы в социальных сетях сообщают, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и врезался в фуру.





В конце января «девятка» въехала в фуру на Троллейной: три человека погибли, ещё три попали в больницу.



