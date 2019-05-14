«Кто подойдет — тот упадет»: в центре Екатеринбурга боксеры разгоняют противников постройки храма

Десятки спортсменов вышли отстаивать стройку, против них — екатеринбуржцы





В эти минуты в центре Екатеринбурга происходит конфликт между противниками и сторонниками строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Прошлой ночью застройщик огородил место будущей стройки забором, это не понравилось городским активистам. В 19:00 по местному времени несколько сотен человек пришли к скверу, чтобы его «обнять».





В какой-то момент акция даже возымела успех: противникам застройки удалось повалить забор. Несколько часов екатеринбуржцы гуляли по скверу, пели и танцевали, но вскоре на место прибыли десятки крепких парней — толпы спортсменов, предположительно, бойцы Академии единоборств РМК (компании-застройщика храма Святой Екатерины. — Прим. ред.). Молодые люди грубо вытеснили протестующих к дороге и поставили забор на место.









За конфликтом следили представители Росгвардии и полиции — никто из силовиков в ситуацию не вмешался. По сообщениям очевидцев, в толпе распылили слезоточивый газ.





Люди кричат, что не хотят лишаться сквера





Забор разделяет сторонников и противников строительства храма





Силовики с самого начала акции не вмешиваются, наблюдают молча









За конфликтом следят наши коллеги — екатеринбургский портал E1.RU ведет онлайн-трансляцию. По последним данным, к скверу приехали машины ОМОН. Протестующие — десятки горожан — не расходятся. Власти Екатеринбурга, Свердловской области, представители застройщика ситуацию комментировать не спешат.







Местные журналисты сообщают о первых задержаниях: несколько людей находятся в автозаках. Следите за происходящим в онлайн-трансляции E1.RU.





