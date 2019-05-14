«Невозможно спать»: жители Центрального района пожаловались на громкий ремонт дороги

По словам очевидцев, работы проводятся ночью

Очевидец сообщил, что громкий ремонт дороги идёт под его окнами уже четвёртую ночь подряд
Очевидец сообщил, что громкий ремонт дороги идёт под его окнами уже четвёртую ночь подряд

Жители Центрального района Новосибирска пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время по их окнами.


«Невозможно спать. Начинают [ремонт] в восемь вечера и на всю ночь. Чинят только с вечера в ночь. Сегодня ориентировочно в 21 час начали», — сообщил в редакцию НГС житель дома по адресу Фрунзе, 49.


Читатель уточнил, что ремонт под его домом идёт уже четвёртую ночь подряд. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить, почему работы проводятся в такое позднее время.



На прошлой неделе жители Ленинского района пожаловались на громкий ремонт трамвайных путей, который проходил прямо под окнами жилых домов.

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