В Новосибирской области трёхмесячная девочка погибла в ДТП

Авария произошла на границе с Омской областью

Полиции предстоит выяснить причины, по которым автомобиль перевернулся

Вечером в понедельник, 13 мая, в Новосибирской области на автодороге Венгерово — Куйбышев опрокинулся автомобиль «Тойота-Королла».







О ДТП с перевёрнутой машиной в редакцию сообщил читатель. В полиции факт аварии подтвердили.





— По предварительной информации, водитель — девушка 1991 года рождения — в пути следования со стороны города Омск в сторону Новосибирска на 181-м километре трассы на границе с Омской областью по неустановленной причине допустила опрокидывание автомобиля. В результате ДТП находившаяся в машине трёхмесячная девочка в медицинском учреждении от полученных травм скончалась, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





В полиции также уточнили, что женщина получила незначительные травмы.





В конце января в жёстком ДТП с двумя встречными авто на трассе пострадал 4-летний мальчик.