В Новосибирской области трёхмесячная девочка погибла в ДТП

Авария произошла на границе с Омской областью

Полиции предстоит выяснить причины, по которым автомобиль перевернулся
Полиции предстоит выяснить причины, по которым автомобиль перевернулся

Вечером в понедельник, 13 мая, в Новосибирской области на автодороге Венгерово — Куйбышев опрокинулся автомобиль «Тойота-Королла». 


О ДТП с перевёрнутой машиной в редакцию сообщил читатель. В полиции факт аварии подтвердили.


— По предварительной информации, водитель — девушка 1991 года рождения — в пути следования со стороны города Омск в сторону Новосибирска на 181-м километре трассы на границе с Омской областью по неустановленной причине допустила опрокидывание автомобиля. В результате ДТП находившаяся в машине трёхмесячная девочка в медицинском учреждении от полученных травм скончалась, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В полиции также уточнили, что женщина получила незначительные травмы.


В конце января в жёстком ДТП с двумя встречными авто на трассе пострадал 4-летний мальчик.

Прочтений: 293

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено