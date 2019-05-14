В Кировском районе почти два десятка многоквартирных домов остались без света

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Произошло аварийное отключение электричества
Свет обещают вернуть ночью
Поздно вечером в понедельник, 13 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 18 многоквартирных домов.
По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:00 произошла авария сразу на четырёх трансформаторных подстанциях, из-за чего без света остались 18 многоквартирных домов на улице Зорге. Свет в дома должны вернуть ближе к часу ночи.
Ранее в пятницу, 10 мая, из-за аварии на распределительной подстанции без света остался микрорайон «Родники».
До этого на ОбьГЭСе закоротило трансформаторную будку, из-за чего несколько улиц остались без света на три часа.
Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru