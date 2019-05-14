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В Кировском районе почти два десятка многоквартирных домов остались без света

Произошло аварийное отключение электричества

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Свет обещают вернуть ночью

Фото: Александр Ощепков / НГС

Поздно вечером в понедельник, 13 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 18 многоквартирных домов.

По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:00 произошла авария сразу на четырёх трансформаторных подстанциях, из-за чего без света остались 18 многоквартирных домов на улице Зорге. Свет в дома должны вернуть ближе к часу ночи.

Ранее в пятницу, 10 мая, из-за аварии на распределительной подстанции без света остался микрорайон «Родники». 

Фото: скриншот map.novo-sibirsk.ru

До этого на ОбьГЭСе закоротило трансформаторную будку, из-за чего несколько улиц остались без света на три часа.

Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот map.novo-sibirsk.ru

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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
14 май 2019 в 00:37

Не беда, бензогенератор же есть у всех.

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Директор Завода (Ржака)
14 май 2019 в 00:30

Пусть спят. Завтра на работу всем.

.....
14 май 2019 в 00:36

Хоть один грызун.. из кировского района.. позвонил в администрацию? Или молча грыз кактус? Вот пока вы кушаете всякую гадость.. и молчите.. вас будут гнобить. А я буду злорадствовать.))