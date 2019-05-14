В Кировском районе почти два десятка многоквартирных домов остались без света

Поздно вечером в понедельник, 13 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 18 многоквартирных домов.



По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:00 произошла авария сразу на четырёх трансформаторных подстанциях, из-за чего без света остались 18 многоквартирных домов на улице Зорге. Свет в дома должны вернуть ближе к часу ночи.



Ранее в пятницу, 10 мая, из-за аварии на распределительной подстанции без света остался микрорайон «Родники».