В Новосибирске полиция объявила в розыск трёх подростков

Подростки уже неоднократно уходили, но раньше их удавалось оперативно найти

Вечером в понедельник, 13 мая, полиция объявила в розыск трёх подростков, которые ушли из социально-реабилитационного учреждения в Железнодорожном районе в минувшее воскресенье.







— Разыскиваются трое подростков 2004 и 2006 г. р., которые 12 мая в 18:30 ушли из социально-реабилитационного учреждения, расположенного в Железнодорожном районе, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, эти подростки уходили и раньше, но их удавалось достаточно быстро найти.





— Неоднократно уже уходили. На учёте они состоят. <...> Обычно их местоположение сотрудники устанавливали за меньшее количество времени, а сейчас оперативно-разыскные мероприятия проводятся, но пока не удалось их найти, — пояснили в ведомстве.









Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 913 705–17–07, 232–20–90.







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