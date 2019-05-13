В Новосибирске полиция объявила в розыск трёх подростков

Они сбежали из социально-реабилитационного учреждения

Подростки уже неоднократно уходили, но раньше их удавалось оперативно найти
Подростки уже неоднократно уходили, но раньше их удавалось оперативно найти

Вечером в понедельник, 13 мая, полиция объявила в розыск трёх подростков, которые ушли из социально-реабилитационного учреждения в Железнодорожном районе в минувшее воскресенье.


— Разыскиваются трое подростков 2004 и 2006 г. р., которые 12 мая в 18:30 ушли из социально-реабилитационного учреждения, расположенного в Железнодорожном районе, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, эти подростки уходили и раньше, но их удавалось достаточно быстро найти.


— Неоднократно уже уходили. На учёте они состоят. <...> Обычно их местоположение сотрудники устанавливали за меньшее количество времени, а сейчас оперативно-разыскные мероприятия проводятся, но пока не удалось их найти, — пояснили в ведомстве.


В Новосибирске полиция объявила в розыск трёх подростков


Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 913 705–17–07, 232–20–90.


В прошлый четверг, 9 мая, в Новосибирске потерялась 7-летняя девочка. Волонтёры искали её всю ночь.

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