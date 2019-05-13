Прохожий помог двум девушкам выбраться из перевернувшейся машины с газовыми баллонами

Машина врезалась в знак дорожного движения на большой скорости

В Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу
В Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу

Сегодня днём на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска иномарка перевернулась на крышу — в салоне находились газовые баллоны, которые могли взорваться, их обезвредил оказавшийся поблизости прохожий.


Фотографию с аварией опубликовали в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, авария произошла из-за того, что автомобиль ехал со скоростью 140 километров в час и врезался в дорожный знак. При этом, утверждает очевидец, в багажнике было несколько баллонов с газом. 


«Мужчина, работающий спасателем, заглушил газ», — сказал очевидец, уточнив, что не знает, в какой службе работает спасатель.


В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС не смогли оперативно рассказать о последствиях аварии, сообщив, что информация будет только завтра утром.


Сегодня в ГИБДД рассказали о последствиях вчерашней аварии на парковке у СТЦ «МЕГА» — во время аварии автомобили снесли столбики пешеходного ограждения, а один из водителей получил травмы.

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