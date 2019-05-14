Рядом с оперным театром открылась пекарня новой сети

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Хлебокомбинат «Инской» начал открывать точки под названием «Да будет хлеб!»
В заведении десять посадочных мест
Две точки сети под названием «Да будет хлеб!» начали работать в Новосибирске в начале мая. В самих заведениях не скрывают, что это проект хлебокомбината «Инской», хотя на самом предприятии это не афишируют.
Заведения сети «Да будет хлеб!» открылись в ТЦ «Река» на «Речном вокзале» и в пристройке к жилому дому на Орджоникидзе, 35, то есть буквально через дорогу от оперного театра. По формату это кафе-пекарни с достаточно широким выбором хлеба, выпечки и кондитерских изделий. Кроме хлебобулочных изделий в заведении можно купить мороженое.
Цены для такого формата заведений можно считать низкими. Так, 400-граммовый пирог с капустой стоит 74 рубля, гамбургер с ветчиной — 35 рублей, сладкие слоёные рулеты с разными начинками продаются по 250 рублей за килограмм. Кофе с недорогим десертом обойдется здесь в 100–120 рублей.
Судя по кассовым чекам, заведение открыто хлебокомбинатом «Инской». Сотрудник этой компании, который ответил по номеру на сайте предприятия, подтвердил корреспонденту НГС, что «Да будет хлеб!» — новое название точек «Инского». За более подробными комментариями он предложил обратиться к профильному специалисту. Тот рассказал, что новое название выбрано для того, чтобы «отстраниться от "Инского"», и будет развиваться как отдельная сеть.
«Инской» давно уже развивает сеть фирменных магазинов. В последние годы часть их предприятие открывает в формате демократичного кафе, где можно выпить кофе и заказать простой сэндвич. Одна из последних подобных точек, например, открылась летом прошлого года на Советской.
Есть опыт работы в схожем формате и у другого крупного производителя хлеба. В 2015 году «Восход» начал открывать уличные павильоны под брендом Bon Ape, однако потом проект был свёрнут.
Стас Соколов
Фото автора
Только посочувствовать жителям окрестных домов и недалеким (по доступности) офисникам. Много красивого и вкусного ну наверно более или менее дешевого теста, много неизрасходованных калорий, незаметно подкрадывающее ожирение...Мало уличного спорта и дворовых спорт площадок не для малышков.