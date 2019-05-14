Рядом с оперным театром открылась пекарня новой сети

Две точки сети под названием «Да будет хлеб!» начали работать в Новосибирске в начале мая. В самих заведениях не скрывают, что это проект хлебокомбината «Инской», хотя на самом предприятии это не афишируют.



Заведения сети «Да будет хлеб!» открылись в ТЦ «Река» на «Речном вокзале» и в пристройке к жилому дому на Орджоникидзе, 35, то есть буквально через дорогу от оперного театра. По формату это кафе-пекарни с достаточно широким выбором хлеба, выпечки и кондитерских изделий. Кроме хлебобулочных изделий в заведении можно купить мороженое.

