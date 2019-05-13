Директор новосибирского музея прожил две недели на Алтае на стройке казачьей крепости

Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов две недели помогал историкам собирать экспозицию для открытия музея в виде реально существовавшего форта казаков-первопроходцев.

Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шаповалов, его пригласили спроектировать и сделать экспозицию для музея «Форт Куюм», который откроется летом. «Настоящий форт — это такое большое оборонительное сооружение: стены, башни, лестницы. И там всё сделано как в настоящем форте. То есть там экспозиция — жилые казармы, пороховой погреб, продовольственный склад, кузница. Экспозиция, которая рассказывает, как жили казаки-первопроходцы на юге Сибири в конце XVIII века»,

— объяснил он.

Музей полностью повторяет архитектуру настоящего форта казаков-первопроходцев Фото: fortkuyum.com

По словам Андрея Шаповалова, такие остроги строили казаки-первопроходцы для защиты от казахов, телеутов и кыргызов. «Там есть оружие, есть одежда, очень много разных предметов быта. <...> Представьте, что 40 человек живут на границе долгое время. Они там пашут землю, занимаются ремёслами, делают гончарную посуду, бочки, вёдра. Там никого нет, и они всё умеют делать. Поэтому у них в крепости есть всё, чем они занимаются», — говорит Андрей Шаповалов.

На территории форта казаки-первопроходцы шили, делали гончарную посуду и пахали землю Фото: Илья Калинин

Директор краеведческого музея уточнил, что он лишь давал советы, какие экспонаты нужно найти, и помогал их правильно разместить. Создателям музея удалось отыскать кремниевые ружья, пистоли, сабли и даже подходящие предметы быта. «Строили мы саму экспозицию, наверное, две недели. Может быть, чуть больше. [Экспонаты] покупали в антикварках, на блошиных рынках, барахолках. Они всю зиму искали. Я составил список, чего бы хотелось, и они всё это искали. Большую часть нашли, молодцы», — вспоминает Шаповалов.

Создателям музея удалось отыскать кремниевые ружья, пистоли, сабли и даже подходящие предметы быта Фото: fortkuyum.com