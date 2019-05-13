Директор новосибирского музея прожил две недели на Алтае на стройке казачьей крепости

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Андрей Шаповалов составил список необходимых экспонатов и помог их правильно разместить
Директор новосибирского музея помог построить экспозицию в виде настоящего форта
Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов две недели помогал историкам собирать экспозицию для открытия музея в виде реально существовавшего форта казаков-первопроходцев.
Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шаповалов, его пригласили спроектировать и сделать экспозицию для музея «Форт Куюм», который откроется летом.
«Настоящий форт — это такое большое оборонительное сооружение: стены, башни, лестницы. И там всё сделано как в настоящем форте.
То есть там экспозиция — жилые казармы, пороховой погреб, продовольственный склад, кузница. Экспозиция, которая рассказывает, как жили казаки-первопроходцы на юге Сибири в конце XVIII века»,
— объяснил он.
По словам Андрея Шаповалова, такие остроги строили казаки-первопроходцы для защиты от казахов, телеутов и кыргызов.
«Там есть оружие, есть одежда, очень много разных предметов быта. <...>
Представьте, что 40 человек живут на границе долгое время. Они там пашут землю, занимаются ремёслами, делают гончарную посуду, бочки, вёдра. Там никого нет, и они всё умеют делать.
Поэтому у них в крепости есть всё, чем они занимаются», — говорит Андрей Шаповалов.
Директор краеведческого музея уточнил, что он лишь давал советы, какие экспонаты нужно найти, и помогал их правильно разместить. Создателям музея удалось отыскать кремниевые ружья, пистоли, сабли и даже подходящие предметы быта.
«Строили мы саму экспозицию, наверное, две недели. Может быть, чуть больше.
[Экспонаты] покупали в антикварках, на блошиных рынках, барахолках.
Они всю зиму искали. Я составил список, чего бы хотелось, и они всё это искали. Большую часть нашли, молодцы», — вспоминает Шаповалов.
Музей планируют открыть уже 1 июня неподалёку от Чемальского тракта между сёлами Узнезя и Элекмонар. Вход будет стоить 200 рублей.
В конце октября 2018 года на сайте краеведческого музея Новосибирска появилась новая аэропанорама — посетителям предлагают перед экскурсией посмотреть на монетный двор и медеплавильный завод в Сузуне.
Дмитрий Здорников
Фото fortkuyum.com (1, 2, 4), Ильи Калинина (3)
Музей между сёлами, вход 200 рублей.Зря надеетесь на публику из сел, за 200 рублей билет, даже не знаю придут ли..
Откуда у директора Краеведческого деньги на свою базу отдыха на Алтае под видом острога? И не экспонаты ли это так сказать с краеведческого и с его раскопок, а?