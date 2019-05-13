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Культура

Директор новосибирского музея прожил две недели на Алтае на стройке казачьей крепости

Андрей Шаповалов составил список необходимых экспонатов и помог их правильно разместить

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Директор новосибирского музея помог построить экспозицию в виде настоящего форта

Фото: fortkuyum.com

Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов две недели помогал историкам собирать экспозицию для открытия музея в виде реально существовавшего форта казаков-первопроходцев. 

Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шаповалов, его пригласили спроектировать и сделать экспозицию для музея «Форт Куюм», который откроется летом. 

«Настоящий форт — это такое большое оборонительное сооружение: стены, башни, лестницы. И там всё сделано как в настоящем форте. 

То есть там экспозиция — жилые казармы, пороховой погреб, продовольственный склад, кузница. Экспозиция, которая рассказывает, как жили казаки-первопроходцы на юге Сибири в конце XVIII века», 

— объяснил он.

Музей полностью повторяет архитектуру настоящего форта казаков-первопроходцев

Фото: fortkuyum.com

По словам Андрея Шаповалова, такие остроги строили казаки-первопроходцы для защиты от казахов, телеутов и кыргызов. 

«Там есть оружие, есть одежда, очень много разных предметов быта. <...> 

Представьте, что 40 человек живут на границе долгое время. Они там пашут землю, занимаются ремёслами, делают гончарную посуду, бочки, вёдра. Там никого нет, и они всё умеют делать. 

Поэтому у них в крепости есть всё, чем они занимаются», — говорит Андрей Шаповалов.

На территории форта казаки-первопроходцы шили, делали гончарную посуду и пахали землю

Фото: Илья Калинин

Директор краеведческого музея уточнил, что он лишь давал советы, какие экспонаты нужно найти, и помогал их правильно разместить. Создателям музея удалось отыскать кремниевые ружья, пистоли, сабли и даже подходящие предметы быта.

«Строили мы саму экспозицию, наверное, две недели. Может быть, чуть больше. 

[Экспонаты] покупали в антикварках, на блошиных рынках, барахолках. 

Они всю зиму искали. Я составил список, чего бы хотелось, и они всё это искали. Большую часть нашли, молодцы», — вспоминает Шаповалов.

Создателям музея удалось отыскать кремниевые ружья, пистоли, сабли и даже подходящие предметы быта

Фото: fortkuyum.com

Музей планируют открыть уже 1 июня неподалёку от Чемальского тракта между сёлами Узнезя и Элекмонар. Вход будет стоить 200 рублей.

В конце октября 2018 года на сайте краеведческого музея Новосибирска появилась новая аэропанорама — посетителям предлагают перед экскурсией посмотреть на монетный двор и медеплавильный завод в Сузуне.

Дмитрий Здорников
Фото fortkuyum.com (1, 2, 4), Ильи Калинина (3)

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

экспонатымузейАлтай

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КОММЕНТАРИИ (8)

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elka
13 май 2019 в 20:18

Музей между сёлами, вход 200 рублей.Зря надеетесь на публику из сел, за 200 рублей билет, даже не знаю придут ли..

Что охраняю- то и имею.
13 май 2019 в 20:14

Откуда у директора Краеведческого деньги на свою базу отдыха на Алтае под видом острога? И не экспонаты ли это так сказать с краеведческого и с его раскопок, а?

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ё не моё
13 май 2019 в 19:57

И там плохо? две недельный срок? Чё уехал?