Главный новосибирский следователь разбогател за год, но заработал меньше жены

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Доходы семьи Лелеко исчисляются миллионами
За год доход Андрея Лелеко вырос на 187 тысяч рублей
Руководство следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области отчиталось о своих доходах за 2018 год.
Как следует из документа, появившегося сегодня на сайте ведомства, руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко за прошлый год получил доход в размере 3,47 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом эта сумма увеличилась на 187 тысяч.
В списке имущества Андрея Лелеко — Nissan X-Trail, два земельных участка (672 и 367 кв. м) и доли в трёх квартирах. Площадь одной из них — 63,4 квадрата, двух других — по 29,2 квадрата. Также долями в двух квартирах площадью по 29,2 кв. м владеет супруга Андрея Лелеко, доход которой тоже вырос: она задекларировала 3,94 миллиона рублей. Для сравнения: в 2017 году её доход был на уровне 1,04 миллиона.
Из заместителей руководителя следственного управления самый большой годовой доход получил Виталий Зарипов — 2,96 миллиона рублей. Первый заместитель Антон Бадулин задекларировал 2,76 миллиона, а ещё один заместитель Андрея Лелеко Юрий Чистоходов получил за год 2,87 миллиона рублей.
До этого свои доходы раскрыли депутаты Госдумы и сенаторы от Новосибирской области, депутаты регионального Заксобрания и работники прокуратур, в том числе новый прокурор области Яков Хорошев.
Ольга Хмелевская
Фото nsk.sledcom.ru