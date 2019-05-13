Главный новосибирский следователь разбогател за год, но заработал меньше жены

Руководство следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области отчиталось о своих доходах за 2018 год.



Как следует из документа, появившегося сегодня на сайте ведомства, руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко за прошлый год получил доход в размере 3,47 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом эта сумма увеличилась на 187 тысяч.



В списке имущества Андрея Лелеко — Nissan X-Trail, два земельных участка (672 и 367 кв. м) и доли в трёх квартирах. Площадь одной из них — 63,4 квадрата, двух других — по 29,2 квадрата. Также долями в двух квартирах площадью по 29,2 кв. м владеет супруга Андрея Лелеко, доход которой тоже вырос: она задекларировала 3,94 миллиона рублей. Для сравнения: в 2017 году её доход был на уровне 1,04 миллиона.

