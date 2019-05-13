Новосибирцам не вернут отопление в квартиры, несмотря на холода

Несмотря на похолодание, в квартиры новосибирцев отопление уже не вернут, но в то же время власти допускают, что отопительный сезон может возобновиться для больниц, школ и детсадов.

Отопление жителям города отключили 10 мая, после того как несколько дней в городе держались плюсовые температуры. Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирске всю эту неделю продержится холодная и пасмурная погода — ночью температура может опускаться ниже нуля.

Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, пока департамент энергетики и жилищного коммунального хозяйства не намерен возвращать тепло в дома новосибирцев, но в случае необходимости отопление может вернуться в детские сады, школы, больницы и социальные учреждения.