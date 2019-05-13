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eur 73.09
Мой дом

Новосибирцам не вернут отопление в квартиры, несмотря на холода

Полный запуск системы отопления может занять 10 дней — холода как раз пройдут

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В школах, больницах и детских садах можно заново включить отопление за полдня

Фото: архив НГС

Несмотря на похолодание, в квартиры новосибирцев отопление уже не вернут, но в то же время власти допускают, что отопительный сезон может возобновиться для больниц, школ и детсадов.

Отопление жителям города отключили 10 мая, после того как несколько дней в городе держались плюсовые температуры. Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирске всю эту неделю продержится холодная и пасмурная погода — ночью температура может опускаться ниже нуля. 

Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, пока департамент энергетики и жилищного коммунального хозяйства не намерен возвращать тепло в дома новосибирцев, но в случае необходимости отопление может вернуться в детские сады, школы, больницы и социальные учреждения. 

«Департаментом <...> в адрес социальных учреждений разосланы письма. В связи с изменением погодных условий и при необходимости восстановления теплоснабжения <...> и при наличии технической возможности обращаться с письменным заявлением в ООО "НТСК" ("Новосибирская теплосетевая компания", принадлежит СГК. — Прим. ред.). 

Восстановление теплоснабжения занимает максимум полдня. Есть такие учреждения, где уже восстановили. Это касается больниц, школ, детских садов и так далее», 

— рассказал он.

Источник, близкий к мэрии Новосибирска, пояснил, что запуск системы отопления может занять 10 дней, а к тому моменту холода уже могут отступить.

Сегодня с аналогичной ситуацией столкнулись в Абакане. Синоптики сообщили, что из-за резкого похолодания всю ближайшую неделю ночная температура в столице Хакасии будет держаться ниже нуля. В связи с этим власти сообщили, что сегодня подача тепла будет вновь восстановлена. 

Погода в Новосибирске резко изменилась 9 мая — к городу подступил холодный фронт. Одновременно с похолоданием, 10 мая, в Новосибирске завершился отопительный сезон, а сегодня, 13 мая, в городе начались первые отключения горячей воды.

Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС

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Дмитрий Здорников

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отоплениемэрия Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (39)

локоток
13 май 2019 в 18:48

Ну не судьба же на прогноз посмотреть при принятии решений "Отключать или нет" теперь все страдают!

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Ржака
13 май 2019 в 18:48

Бездельники и нытики то жарко им то холодно совсем оборзели лодыри...

Марина
13 май 2019 в 18:56

Согласно рекомендациям ВОЗ, оптимальная температура для здоровья человека - от +21 до + 22 градусов, особенно перегрев маленьким деткам опасен.
Сегодня, температура в помещении не опускалась ниже 24 градусов, на фоне проветривания окном. При форточке - + 25, + 26 при закрытых окнах.
Не вижу смысла запускать отопление чтобы потом платить за отопление улицы.