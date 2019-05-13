Новосибирцам не вернут отопление в квартиры, несмотря на холода

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Полный запуск системы отопления может занять 10 дней — холода как раз пройдут
В школах, больницах и детских садах можно заново включить отопление за полдня
Несмотря на похолодание, в квартиры новосибирцев отопление уже не вернут, но в то же время власти допускают, что отопительный сезон может возобновиться для больниц, школ и детсадов.
Отопление жителям города отключили 10 мая, после того как несколько дней в городе держались плюсовые температуры. Согласно прогнозам синоптиков, в Новосибирске всю эту неделю продержится холодная и пасмурная погода — ночью температура может опускаться ниже нуля.
Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов, пока департамент энергетики и жилищного коммунального хозяйства не намерен возвращать тепло в дома новосибирцев, но в случае необходимости отопление может вернуться в детские сады, школы, больницы и социальные учреждения.
«Департаментом <...> в адрес социальных учреждений разосланы письма. В связи с изменением погодных условий и при необходимости восстановления теплоснабжения <...> и при наличии технической возможности обращаться с письменным заявлением в ООО "НТСК" ("Новосибирская теплосетевая компания", принадлежит СГК. — Прим. ред.).
Восстановление теплоснабжения занимает максимум полдня. Есть такие учреждения, где уже восстановили. Это касается больниц, школ, детских садов и так далее»,
— рассказал он.
Источник, близкий к мэрии Новосибирска, пояснил, что запуск системы отопления может занять 10 дней, а к тому моменту холода уже могут отступить.
Сегодня с аналогичной ситуацией столкнулись в Абакане. Синоптики сообщили, что из-за резкого похолодания всю ближайшую неделю ночная температура в столице Хакасии будет держаться ниже нуля. В связи с этим власти сообщили, что сегодня подача тепла будет вновь восстановлена.
Погода в Новосибирске резко изменилась 9 мая — к городу подступил холодный фронт. Одновременно с похолоданием, 10 мая, в Новосибирске завершился отопительный сезон, а сегодня, 13 мая, в городе начались первые отключения горячей воды.
Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС
Ну не судьба же на прогноз посмотреть при принятии решений "Отключать или нет" теперь все страдают!
Согласно рекомендациям ВОЗ, оптимальная температура для здоровья человека - от +21 до + 22 градусов, особенно перегрев маленьким деткам опасен.
Сегодня, температура в помещении не опускалась ниже 24 градусов, на фоне проветривания окном. При форточке - + 25, + 26 при закрытых окнах.
Не вижу смысла запускать отопление чтобы потом платить за отопление улицы.