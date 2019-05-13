13 мая понедельник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 6/10
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +5°С
Пробки 6/10
usd 65.23
eur 73.09
Авто

Одна «японка» на 7 новосибирцев: количество японских машин перевалило за 400 тысяч

Лидерами стали Toyota Camry, Honda и Nissan

Поделиться

1 342
14 Обсудить

Все новости

Все новости

Марка Nissan в числе лидирующих японских брендов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС 

В Новосибирской области по состоянию на 2019 год насчитывается 409 100 автомобилей японских марок — это с учетом и правого, и левого расположения руля. 

С учётом населения области (2,8 миллиона человек) сейчас на 7 жителей приходится один японский автомобиль. В топ-10 моделей безоговорочно лидируют авто марки Toyota. Другие японские бренды представлены по одной модели. 

«В Новосибирской области числится 34,1 тысячи штук Toyota Corolla, 14,9 тысячи Toyota Camry, 14,2 тысячи Honda CR-V, 13,4 тысячи Toyota RAV4, 10,5 тысячи Toyota Corona. Также в топ-10 входят Subaru Forester (8,4 тысячи), Lexus RX (8,3 тысячи), Nissan X-TRAIL (8,2 тысячи), Toyota Carina (7,8 тысячи), Suzuki Grand Vitara/Vitara (7,7 тысячи)», — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В целом по стране на учете стоят 9,8 миллиона японских автомобилей, что составляет 22% российского автопарка. Лидирует Toyota с 3,8 миллиона автомобилей, на втором месте — Nissan (2,1 миллиона), на третьем месте — Mitsubishi (1,2 миллиона).

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте, как водитель ехал на зеленый и стал виновником аварии (видео)

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Toyotaяпонские автомобили

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (14)

Алексон
13 май 2019 в 17:42

Это говорит об одном - народ нищает

Павел
13 май 2019 в 17:47

Это говорит о другом. Качество авто отечественного производителя ниже плинтуса. Деньги вложенные в проекты Бубушки Андерсона пилят и пилят...

Фото пользователя
Коляныч
13 май 2019 в 17:46

Я бы хотел, чтобы из дворов выкинули все машины, но это конечно нереально, куда их денешь. От этого тоска. И еще важно - вообще уничтожить хонды и баальшие чорные жыпы. Вот это реально.