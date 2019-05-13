Одна «японка» на 7 новосибирцев: количество японских машин перевалило за 400 тысяч

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Лидерами стали Toyota Camry, Honda и Nissan
Марка Nissan в числе лидирующих японских брендов
В Новосибирской области по состоянию на 2019 год насчитывается
С учётом населения области (2,8 миллиона человек) сейчас на 7 жителей приходится один японский автомобиль. В топ-10 моделей безоговорочно лидируют авто марки Toyota. Другие японские бренды представлены по одной модели.
«В Новосибирской области числится 34,1 тысячи штук Toyota Corolla, 14,9 тысячи Toyota Camry, 14,2 тысячи Honda CR-V, 13,4 тысячи Toyota RAV4, 10,5 тысячи Toyota Corona. Также в топ-10 входят Subaru Forester (8,4 тысячи), Lexus RX (8,3 тысячи), Nissan X-TRAIL (8,2 тысячи), Toyota Carina (7,8 тысячи), Suzuki Grand Vitara/Vitara (7,7 тысячи)», — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
В целом по стране на учете стоят 9,8 миллиона японских автомобилей, что составляет 22% российского автопарка. Лидирует Toyota с 3,8 миллиона автомобилей, на втором месте — Nissan (2,1 миллиона), на третьем месте — Mitsubishi (1,2 миллиона).
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой
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