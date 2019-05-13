Военный из Новосибирска устроил голодовку у администрации президента и остался без военной формы

Отставной майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак на протяжении трёх недель выходит к администрации президента в Москве с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка» — полицейские задерживали бывшего военного уже семь раз.

Одиночные пикеты возле администрации президента отставной военнослужащий устраивает с 20 апреля. Все это время, до вчерашнего дня, он держал голодовку, причём поначалу она была сухой. Об этом корреспонденту НГС рассказал сам Владимир Скубак.

По словам уволенного ракетчика, он требует «восстановления своих нарушенных прав».



«Командование воинской части и военные суды, военная прокуратура приняли по мне ряд решений, которые очевидно противоречат законодательству Российской Федерации. <…> Если коротко, за то, что я вывез в [20]14 году сына бывшей жены [из Украины без официального разрешения командования], меня лишили допуска к государственной тайне по истечении пресекательного срока давности. Я не получал 4 месяца денежное довольствие [в учебном отпуске], несмотря на то что военнослужащие получают денежное довольствие за весь период прохождения военной службы. Я не был представлен к дополнительному материальному стимулированию, потому что, мягко говоря, так захотелось командованию части. Меня уволили до получения жилищной субсидии, хотя президент Российской Федерации в апреле [20]15 года внёс изменения в статью 23 Федерального закона "О статусе [военнослужащего]", запретив военнослужащих увольнять до получения жилья или субсидии на приобретение жилья. <…> И, несмотря на всё это, <…> суды говорят, что нарушений прав нет», — пояснил Владимир Скубак.



Скубак уточнил, что за время проведения одиночных пикетов в Москве его уже семь раз под разными предлогами задерживала полиция. Например, в одном из случаев на пикетчика составили протокол за то, что он вышел на акцию протеста в военной форме, — административное дело по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) суд рассмотрит 16 мая.

После того как военную форму забрали, Скубак выходит на акции в гражданском Фото: канал «Другое мнение» / youtube.com

«Командир воинской части, в которой я уже не служу три года, задним числом внёс изменения в приказ о моём увольнении, изъяв оттуда формулировку, что я уволен с правом ношения военной формы одежды. Это послужило формальным предлогом для моего задержания, доставления в отдел полиции, изъятия у меня военной формы. <…> Потом поступали якобы анонимные звонки о том, что я нецензурно выражаюсь в чей-то адрес. Когда я спросил, кого именно я оскорбил, они сказали: телефонный звонок был анонимным, <…> аудиозапись телефонных разговоров не ведётся, и определителя номера в отделе полиции нет. <…> Просто так задерживали и продержали три часа, проверяя документы, потому что у них якобы сломалась база», — перечислил поводы для задержания бывший военный.



Самым серьёзным нарушением, за которое полиция задержала Владимира Скубака, стало «участие в несанкционированном публичном мероприятии».

«Просто встала [для проведения пикета] девушка <…> не в 50 метрах, а рядом со мною, и это уже является, оказывается, несанкционированным публичным мероприятием, хотя сотрудники полиции при составлении протокола обязаны были доказать, что проведение нами одиночных пикетов объединено единым замыслом и организацией. Доказывать сотрудники полиции ничего не пожелали», — продолжает Владимир Скубак.

Он уточнил, что полицейские тогда составили на него протокол по одному из пунктов статьи 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд материалы этого дела ещё не рассматривал.

А в очередной раз бывшего ракетчика задержали вчера, 12 мая. По словам Владимира Скубака, это произошло после того, как рядом с его одиночным пикетом случилась потасовка. Как считает Скубак, её устроили провокаторы. В итоге отставной ракетчик оказался в числе задержанных.



«После телефонного звонка начальства нас всех быстренько отпустили без составления каких-либо протоколов», — рассказал Владимир Скубак.

Бывший военный утверждает, что его проблемами уже заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Сейчас ситуация складывается таким образом, что моим вопросом занялась уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова. Мне сегодня сообщили из её аппарата, что у неё уже сегодня состоится встреча, скорее всего, по моему вопросу в том числе. И, <…> что уж греха таить, мне, чтобы сегодня до неё добрести, пришлось вчера немного поесть. Потому что если бы пришлось с ней разговаривать, падать в обморок у неё в кабинете было бы, мягко говоря, неприлично», — пояснил Владимир Скубак.

Отставной ракетчик считает, что в случае вмешательства омбудсмена «очень высокопоставленным должностным лицам придётся давать серьёзные ответы».

Об уволенном майоре Глуховской ракетной дивизии Владимире Скубаке НГС впервые рассказал в начале 2018 года — тогда отставной военный устроил одиночный пикет у резиденции полпреда президента в Сибирском федеральном округе на улице Державина в центре Новосибирска. Как ранее пояснял Скубак, весной 2015 года его лишили доступа к гостайне из-за того, что он без официального разрешения командования поехал на Украину, чтобы вывезти из Днепропетровской области 16-летнего сына своей бывшей жены. В итоге военнослужащий был вынужден написать рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Кроме того, по словам Владимира Скубака, положенную по закону квартиру ему тогда не дали. Все суды, вплоть до Верховного, встали на сторону руководства ракетной дивизии.

